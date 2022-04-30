У Джона Кирби сдают нервы, считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби тяжело смотреть на свое будущее, из-за этого он «хамит» и «безобразничает». Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про президента России. Среди прочей ереси он заявил, что ему „трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине“. Это американскому-то контр-адмиралу трудно на что-то смотреть. Все это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Так что Кирби тяжело смотреть не на украинские события, а на свое будущее», — заявила Мария Захарова.

Ранее Кирби назвал «чушью собачьей» и «смехотворными утверждениями» официальные заявления Москвы о целях спецоперации на Украине, сообщает телеканал 360. Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал Кирби и счел заявления пресс-секретаря Пентагона оскорбительными, пишет «Национальная служба новостей».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида, напоминает RT. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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