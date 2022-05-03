Макрон попросил Путина продолжить эвакуацию с «Азовстали»

03 мая 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Макрон в разговоре с Путиным выразил озабоченность ситуацией в Мариуполе Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина позволить дальнейшую эвакуацию с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца. «Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода „Азовсталь“, которая началась на днях», — говорится в опубликованном заявлении. Макрон также подчеркнул «важность координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным гражданам права выбирать место проживания» согласно международному гуманитарному праву. Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся националисты забаррикадировались на «Азовстали». Эвакуированные люди сообщали, что националисты удерживали их и не сообщали о гуманитарных коридорах. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). Их отвезли в населенный пункт Безыменное и доставили в пункт оказания помощи. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина позволить дальнейшую эвакуацию с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца. «Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода „Азовсталь“, которая началась на днях», — говорится в опубликованном заявлении. Макрон также подчеркнул «важность координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным гражданам права выбирать место проживания» согласно международному гуманитарному праву. Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся националисты забаррикадировались на «Азовстали». Эвакуированные люди сообщали, что националисты удерживали их и не сообщали о гуманитарных коридорах. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). Их отвезли в населенный пункт Безыменное и доставили в пункт оказания помощи.