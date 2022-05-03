Журналист Владимир Соловьев приехал в Мариуполь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о приезде российского журналиста Владимира Соловьева в Мариуполь. По его словам, они уже успели побывать на металлургическом заводе имени Ильича и в морском торговом порту.

«С Владимиром Соловьевым побывали в Мариуполе — на металлургическом заводе им. Ильича и в морском торговом порту», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Судя по опубликованным фотографиям, Соловьев передвигался по городку в каске и бронежилете. Несмотря на это, его «узнавали, просили автограф, обнимали», добавил глава ДНР. Пушилин также высказал надежду на то, что это «не последняя поездка» журналиста на Донбасс.

О приезде Соловьева в Мариуполь стало известно вечером 3 мая. Журналистка Ксения Собчак уже успела поиронизировать над телеведущим, сфотографировавшимся на фоне завода Ильича в военной экипировке. Пользователи соцсетей также начали шутить над снимком: некоторые комментаторы разглядели на телеведущем два бронежилета. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита республик Донбасса от геноцида. Глава государства неоднократно подчеркивал, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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