Собчак высмеяла Соловьева, приехавшего в Мариуполь в бронежилете. «Это же не Екатеринбург»

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Соловьев приехал на территорию Украины
новость из сюжета
Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Журналистка Ксения Собчак поиронизировала над телеведущим Владимиром Соловьевым, который приехал в Мариуполь в военной экипировке и сфотографировался на фоне завода Ильича. Пост об этом появился в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».

«Это же не Екатеринбург», — отреагировала Собчак. Поводом для иронии послужила фотография, на которой Соловьев стоит в бронежилете на территории Украины. Пользователи соцсетей также начали шутить над снимком: некоторые комментаторы разглядели на телеведущем два бронежилета.

Владимир Соловьев в одном из своих эфиров назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», тем самым вызвав возмущение жителей города. Среди прочих, Соловьеву ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший слова журналиста несправедливыми и грубыми. После этого телеведущему ответили другие политики и медийные личности.

Ксения Собчак отреагировала на приезд Соловьева в Мариуполь

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Журналистка Ксения Собчак поиронизировала над телеведущим Владимиром Соловьевым, который приехал в Мариуполь в военной экипировке и сфотографировался на фоне завода Ильича. Пост об этом появился в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня». «Это же не Екатеринбург», — отреагировала Собчак. Поводом для иронии послужила фотография, на которой Соловьев стоит в бронежилете на территории Украины. Пользователи соцсетей также начали шутить над снимком: некоторые комментаторы разглядели на телеведущем два бронежилета. Владимир Соловьев в одном из своих эфиров назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», тем самым вызвав возмущение жителей города. Среди прочих, Соловьеву ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший слова журналиста несправедливыми и грубыми. После этого телеведущему ответили другие политики и медийные личности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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