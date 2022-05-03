Собчак высмеяла Соловьева, приехавшего в Мариуполь в бронежилете. «Это же не Екатеринбург» 03 мая 2022 в 23:01 Размер текста - 17 + Соловьев приехал на территорию Украины ФОТО: telegram-канал СОЛОВЬЕВ новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Журналистка Ксения Собчак поиронизировала над телеведущим Владимиром Соловьевым, который приехал в Мариуполь в военной экипировке и сфотографировался на фоне завода Ильича. Пост об этом появился в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня». «Это же не Екатеринбург», — отреагировала Собчак. Поводом для иронии послужила фотография, на которой Соловьев стоит в бронежилете на территории Украины. Пользователи соцсетей также начали шутить над снимком: некоторые комментаторы разглядели на телеведущем два бронежилета. Владимир Соловьев в одном из своих эфиров назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», тем самым вызвав возмущение жителей города. Среди прочих, Соловьеву ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший слова журналиста несправедливыми и грубыми. После этого телеведущему ответили другие политики и медийные личности. Ксения Собчак отреагировала на приезд Соловьева в Мариуполь скрин telegram-канала Ксении Собчак Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» . Журналистка Ксения Собчак поиронизировала над телеведущим Владимиром Соловьевым, который приехал в Мариуполь в военной экипировке и сфотографировался на фоне завода Ильича. Пост об этом появился в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня». «Это же не Екатеринбург», — отреагировала Собчак. Поводом для иронии послужила фотография, на которой Соловьев стоит в бронежилете на территории Украины. Пользователи соцсетей также начали шутить над снимком: некоторые комментаторы разглядели на телеведущем два бронежилета. Владимир Соловьев в одном из своих эфиров назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», тем самым вызвав возмущение жителей города. Среди прочих, Соловьеву ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший слова журналиста несправедливыми и грубыми. После этого телеведущему ответили другие политики и медийные личности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям