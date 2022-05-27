РФ взяла Красный Лиман, ЛНР заблокировала ВСУ в Северодонецке. Главное о спецоперации на 27 мая

27 мая 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

Армия РФ и Донбасса контролируют Красный Лиман Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль город Красный Лиман в Донецкой области. Также силы ЛНР заблокировали ВСУ в Северодонецке (Луганская область). Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 27 мая — в материале URA.RU. Военные Донбасса и России взяли под контроль Красный Лиман. Освобождены 220 населенных пунктов, рассказали в штабе территориальной обороны ДНР;

Народная милиция ЛНР заблокировала украинских военных в Северодонецке. Выходы из города заблокированы, один из мостов разрушен, еще один мост в аварийном состоянии, а другой контролируют силы ЛНР;

Российская армия сбила системами ПВО украинский самолет в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ. Также авиация РФ уничтожила два склада с боеприпасами, вывела из строя девять танков и пять установок «Град»;

Наемникам из Британии и Марокко грозит смертная казнь, рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов. В отношении них завели уголовное дело из-за участия в подготовке боевых действий;

Военно-морской флот РФ устранил минную опасность в акватории Мариуполя, сообщили в Минобороны РФ. Также российские военные скорректировали маршрут гуманитарного коридора в Черном море. Россия проводит спецоперацию на Украине для помощи жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду киевского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также РФ проводит денацификацию и демилитаризацию Украины.

Военные ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль город Красный Лиман в Донецкой области. Также силы ЛНР заблокировали ВСУ в Северодонецке (Луганская область). Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 27 мая — в материале URA.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине для помощи жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду киевского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также РФ проводит денацификацию и демилитаризацию Украины.