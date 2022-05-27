РФ взяла Красный Лиман, ЛНР заблокировала ВСУ в Северодонецке. Главное о спецоперации на 27 мая

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, бтр, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Армия РФ и Донбасса контролируют Красный Лиман Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль город Красный Лиман в Донецкой области. Также силы ЛНР заблокировали ВСУ в Северодонецке (Луганская область). Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 27 мая — в материале URA.RU.

Россия проводит спецоперацию на Украине для помощи жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду киевского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также РФ проводит денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Военные ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль город Красный Лиман в Донецкой области. Также силы ЛНР заблокировали ВСУ в Северодонецке (Луганская область). Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 27 мая — в материале URA.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине для помощи жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду киевского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также РФ проводит денацификацию и демилитаризацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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