Чулпан Хаматова хочет вернуться в России, потому что у нее закончились деньги, объяснил Михаил Шахназаров Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Народная артистка России Чулпан Хаматова, покинувшая страну после начала спецоперации на Украине, хочет вернуться, потому что «хочет есть». Об этом заявил публицист и писатель Михаил Шахназаров в программе «Здравствуйте, товарищи».

«Возвращение этих ярких, знаковых персонажей типа Чулпан, если произойдет, это будет поражением России. Говорят, Чулпан Хаматова очень хочет вернуться — пожрать начинает хотеться», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Сообщения о том, что некоторые звезды и деятели культуры стремятся покинуть Россию, начали появляться после начала вынужденной спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Народная артистка РФ Чулпан Хаматова объявила о своем отъезде из России в марте этого года. Для дальнейшей жизни с детьми она выбрала Латвию. Актриса уволилась из московского театра «Современник», где проработала 24 года, и трудоустроилась в Новом Рижском театре.

Ранее о том, что Хаматова может вернуться в Россию, заявил журналист Александр Носович. Он обратил внимание, что все последние высказывания актрисы о жизни в Латвии — «одно сплошное нытье», пишет «Царьград».

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию. Главной ее целью стала защита мирных жителей Донбасса от восьмилетней агрессии ВСУ и нацбатов.

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