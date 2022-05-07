Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии

07 мая 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Уехавшая из России актриса устроилась в Новый Рижский театр Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова трудоустроилась в Новом Рижском театре. Об этом свидетельствует появление портрета артистки в галерее на сайте данного культурного учреждения Латвии. «Готова выучить на слух и латышский текст. Пока в процессе придумывания, что это должно быть и как должно это быть представлено. Это очень ответственно — первый выход», — рассказала сама Хаматова в интервью местным СМИ. Ранее художественный руководитель Рижского театра Алвис Херманис пообещал взять Хаматову в труппу. «Я пригласил ее присоединиться к актерской труппе Нового Рижского театра и стать членом нашего коллектива. Она будет работать и играть у нас, сначала — на своем родном языке», — цитирует Херманиса «Комсомольская правда». Народная артистка РФ Чулпан Хаматова заявила о своем отъезде из России в Латвию в середине марта. По словам актрисы, причиной ее эмиграции стало несогласие с проведением специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Позже Хаматова уволилась из московского театра «Современник», где проработала 24 года. Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, в свою очередь, назвал «неприличным» отъезд Хаматовой, передает «Национальная служба новостей». По его мнению, артистам следует тщательно подбирать слова, чтобы не разочаровать своих зрителей. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова трудоустроилась в Новом Рижском театре. Об этом свидетельствует появление портрета артистки в галерее на сайте данного культурного учреждения Латвии. «Готова выучить на слух и латышский текст. Пока в процессе придумывания, что это должно быть и как должно это быть представлено. Это очень ответственно — первый выход», — рассказала сама Хаматова в интервью местным СМИ. Ранее художественный руководитель Рижского театра Алвис Херманис пообещал взять Хаматову в труппу. «Я пригласил ее присоединиться к актерской труппе Нового Рижского театра и стать членом нашего коллектива. Она будет работать и играть у нас, сначала — на своем родном языке», — цитирует Херманиса «Комсомольская правда». Народная артистка РФ Чулпан Хаматова заявила о своем отъезде из России в Латвию в середине марта. По словам актрисы, причиной ее эмиграции стало несогласие с проведением специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Позже Хаматова уволилась из московского театра «Современник», где проработала 24 года. Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, в свою очередь, назвал «неприличным» отъезд Хаматовой, передает «Национальная служба новостей». По его мнению, артистам следует тщательно подбирать слова, чтобы не разочаровать своих зрителей.