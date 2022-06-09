Военный корреспондент Аким Апачев (родом из Мариуполя), певица Дарья Фрей, а также команда издания RT сняли клип на песню «Пливе кача». Авторы вдохновлялись освобождением Мариуполя и «Азовстали», которое весной этого года проводили российские военные.
«Украинский — наш трофей. Мы забираем этот язык себе», — отметил Апачев в беседе с RT, комментируя тот факт, что песня звучит на украинском языке.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и спасению населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ. Президент России назвал это вынужденным решением. 16 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Ранее город был оккупирован ВСУ и украинским национальным батальоном. ВС РФ окружили их на предприятии «Азовсталь». В итоге более двух тысяч человек сдались российским войскам и ждут, когда над ними пройдет суд. Некоторым националистам грозит смертная казнь.
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