В Москве из-за жары загорелась крупнейшая свалка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предварительная причина пожара - жаркая погода
Предварительная причина пожара - жаркая погода Фото:

На территории полигона твердых бытовых отходов «Тимохово» в Московской области зафиксирован крупный пожар — возгорание произошло на крупнейшей в регионе свалке. Согласно предварительным данным, причиной инцидента стала аномально высокая температура воздуха, установленная в центральной части России, сообщает Mash.

«Горит крупнейшая свалка бытовых отходов Подмосковья на полигоне ТБО „Тимохово“. Предварительная причина — жара в центральном регионе», — сказано в публикации telegram-канала. Площадь распространения огня превышает 500 квадратных метров.

Других подробностей пока нет. Очевидцы сообщают, что дым с горящей свалки распространился на десятки километров. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории полигона твердых бытовых отходов «Тимохово» в Московской области зафиксирован крупный пожар — возгорание произошло на крупнейшей в регионе свалке. Согласно предварительным данным, причиной инцидента стала аномально высокая температура воздуха, установленная в центральной части России, сообщает Mash. «Горит крупнейшая свалка бытовых отходов Подмосковья на полигоне ТБО „Тимохово“. Предварительная причина — жара в центральном регионе», — сказано в публикации telegram-канала. Площадь распространения огня превышает 500 квадратных метров. Других подробностей пока нет. Очевидцы сообщают, что дым с горящей свалки распространился на десятки километров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...