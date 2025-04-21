В Москве из-за жары загорелась крупнейшая свалка

На территории полигона твердых бытовых отходов «Тимохово» в Московской области зафиксирован крупный пожар — возгорание произошло на крупнейшей в регионе свалке. Согласно предварительным данным, причиной инцидента стала аномально высокая температура воздуха, установленная в центральной части России, сообщает Mash.
«Горит крупнейшая свалка бытовых отходов Подмосковья на полигоне ТБО „Тимохово“. Предварительная причина — жара в центральном регионе», — сказано в публикации telegram-канала. Площадь распространения огня превышает 500 квадратных метров.
Других подробностей пока нет. Очевидцы сообщают, что дым с горящей свалки распространился на десятки километров.
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