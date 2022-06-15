«Дочка» двух гигантов ТЭК усилит тюменский нефтегазовый кластер

К Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Тюменской области присоединилась дочерняя нефтедобывающая компания «Газпром Нефти» и «Лукойла» «Меретояханефтегаз». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ассоциации.
«Ассоциация „Нефтегазовый кластер“ создана для развития процесса импортозамещения в регионе. Присоединение новых участников влияет на ускорение этого процесса во всей области, так как сейчас тенденция импортозамещения в Тюмени находится в приоритете», — сообщил агентству представитель «Нефтегазового кластера».
Также там отметили, что одна из задач кластера — выстраивание кооперационных связей между компаниями. Такие коммуникации в дальнейшем способствуют развитию всей нефтегазовой промышленности страны.
Ранее URA.RU сообщало, что «Газпромнефть» и «Лукойл» создали совместное предприятие на базе «Меретояханефтегаз». Основной целью проекта является добыча сырья на Тазовском месторождении в ЯНАО, где запасы нефти оцениваются в 419 млн тонн.
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К Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Тюменской области присоединилась дочерняя нефтедобывающая компания «Газпром Нефти» и «Лукойла» «Меретояханефтегаз». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ассоциации. «Ассоциация „Нефтегазовый кластер“ создана для развития процесса импортозамещения в регионе. Присоединение новых участников влияет на ускорение этого процесса во всей области, так как сейчас тенденция импортозамещения в Тюмени находится в приоритете», — сообщил агентству представитель «Нефтегазового кластера». Также там отметили, что одна из задач кластера — выстраивание кооперационных связей между компаниями. Такие коммуникации в дальнейшем способствуют развитию всей нефтегазовой промышленности страны. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпромнефть» и «Лукойл» создали совместное предприятие на базе «Меретояханефтегаз». Основной целью проекта является добыча сырья на Тазовском месторождении в ЯНАО, где запасы нефти оцениваются в 419 млн тонн.