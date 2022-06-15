«Дочка» двух гигантов ТЭК усилит тюменский нефтегазовый кластер

15 июня 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Кластер создан для развития процесса импортозамещения в регионе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU К Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Тюменской области присоединилась дочерняя нефтедобывающая компания «Газпром Нефти» и «Лукойла» «Меретояханефтегаз». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ассоциации. «Ассоциация „Нефтегазовый кластер“ создана для развития процесса импортозамещения в регионе. Присоединение новых участников влияет на ускорение этого процесса во всей области, так как сейчас тенденция импортозамещения в Тюмени находится в приоритете», — сообщил агентству представитель «Нефтегазового кластера». Также там отметили, что одна из задач кластера — выстраивание кооперационных связей между компаниями. Такие коммуникации в дальнейшем способствуют развитию всей нефтегазовой промышленности страны. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпромнефть» и «Лукойл» создали совместное предприятие на базе «Меретояханефтегаз». Основной целью проекта является добыча сырья на Тазовском месторождении в ЯНАО, где запасы нефти оцениваются в 419 млн тонн. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

К Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Тюменской области присоединилась дочерняя нефтедобывающая компания «Газпром Нефти» и «Лукойла» «Меретояханефтегаз». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ассоциации. «Ассоциация „Нефтегазовый кластер“ создана для развития процесса импортозамещения в регионе. Присоединение новых участников влияет на ускорение этого процесса во всей области, так как сейчас тенденция импортозамещения в Тюмени находится в приоритете», — сообщил агентству представитель «Нефтегазового кластера». Также там отметили, что одна из задач кластера — выстраивание кооперационных связей между компаниями. Такие коммуникации в дальнейшем способствуют развитию всей нефтегазовой промышленности страны. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпромнефть» и «Лукойл» создали совместное предприятие на базе «Меретояханефтегаз». Основной целью проекта является добыча сырья на Тазовском месторождении в ЯНАО, где запасы нефти оцениваются в 419 млн тонн.