ВСУ обстреляли российские нефтевышки и попали в окружение в ЛНР. Главное к вечеру 20 июня

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Украина. Славянск, боец, ополчение, оружие
Армия РФ окружила группировку ВСУ на пути к Лисичанску Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ окружила группировку ВСУ, Украина нанесла удар по российским буровым установкам в Черном море. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 июня.

  • Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что российские военные вместе с войсками ЛНР окружили украинскую группировку в направлении Лисичанска. В оперативном окружении находятся группы войск Украины, расположенные в Горском и Золотом;
  • Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза». По данным Аксенова, с места происшествия эвакуировано 94 человека, 3 ранено и 7 пропали без вести, их поиски будут продолжаться. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о скорых ответных ударах по украинским центрам принятий решений со стороны России;
  • В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух беспилотников ВСУ и станции их управления в Одесской области. Удары были произведены высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион»;
  • Российская армия впервые применила новые высокоточные авиационные ракеты «305» в рамках спецоперации на Украине. Ракеты запускаются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск;
  • Украина обстреляла поселок Суземка Брянской области. Огневая точка была быстро подавлена, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз;
  • Сдавшиеся в плен боевики националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) начали давать показания против сослуживцев, которые блокировали завод «Азот» в Северодонецке. Полученная от них информация задействуется для переговоров, заявлял источник СМИ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По словам президента, цели спецоперации — это денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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ВС РФ окружила группировку ВСУ, Украина нанесла удар по российским буровым установкам в Черном море. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 июня. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По словам президента, цели спецоперации — это денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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