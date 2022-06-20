Армия РФ окружила группировку ВСУ на пути к Лисичанску Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ окружила группировку ВСУ, Украина нанесла удар по российским буровым установкам в Черном море. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 июня.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По словам президента, цели спецоперации — это денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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