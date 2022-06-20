Армия РФ окружила группировку ВСУ на пути к Лисичанску
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ окружила группировку ВСУ, Украина нанесла удар по российским буровым установкам в Черном море. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 июня.
- Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что российские военные вместе с войсками ЛНР окружили украинскую группировку в направлении Лисичанска. В оперативном окружении находятся группы войск Украины, расположенные в Горском и Золотом;
- Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза». По данным Аксенова, с места происшествия эвакуировано 94 человека, 3 ранено и 7 пропали без вести, их поиски будут продолжаться. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о скорых ответных ударах по украинским центрам принятий решений со стороны России;
- В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух беспилотников ВСУ и станции их управления в Одесской области. Удары были произведены высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион»;
- Российская армия впервые применила новые высокоточные авиационные ракеты «305» в рамках спецоперации на Украине. Ракеты запускаются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск;
- Украина обстреляла поселок Суземка Брянской области. Огневая точка была быстро подавлена, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз;
- Сдавшиеся в плен боевики националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) начали давать показания против сослуживцев, которые блокировали завод «Азот» в Северодонецке. Полученная от них информация задействуется для переговоров, заявлял источник СМИ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По словам президента, цели спецоперации — это денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.
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