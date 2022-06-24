24 июня 2022

Кадыров показал боевика ВСУ, решившего противостоять бандеровцам. «Намерен мстить»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
Украинский боец передал ВС РФ крупный схрон вооружения и боеприпрасов, сообщил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский боевик перешел на сторону ВС РФ и готов мстить украинским националистам за ужас, который они учинили на Украине. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Мобилизованный националистической хунтой украинец не захотел выполнять преступные приказы командования и перешел на нашу сторону [ВС РФ] », — написал политик. Видеозапись доступна к просмотру в telegram-канале Кадырова. Он отметил, что украинец передал чеченским бойцам крупный схрон вооружения и боеприпрасов.

Он заявил, что украинский боец «намерен мстить бандеровским прихвостням» за разгром соей страны и ужас, который они там учинили. Глава Чечни добавил, что российские военнослужащие готовы поддержать «новобранца».

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ десятками сдаются в плен у Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинский боевик перешел на сторону ВС РФ и готов мстить украинским националистам за ужас, который они учинили на Украине. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Мобилизованный националистической хунтой украинец не захотел выполнять преступные приказы командования и перешел на нашу сторону [ВС РФ] », — написал политик. Видеозапись доступна к просмотру в telegram-канале Кадырова. Он отметил, что украинец передал чеченским бойцам крупный схрон вооружения и боеприпрасов. Он заявил, что украинский боец «намерен мстить бандеровским прихвостням» за разгром соей страны и ужас, который они там учинили. Глава Чечни добавил, что российские военнослужащие готовы поддержать «новобранца». Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ десятками сдаются в плен у Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...