Украинский боевик перешел на сторону ВС РФ и готов мстить украинским националистам за ужас, который они учинили на Украине. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Мобилизованный националистической хунтой украинец не захотел выполнять преступные приказы командования и перешел на нашу сторону [ВС РФ] », — написал политик. Видеозапись доступна к просмотру в telegram-канале Кадырова. Он отметил, что украинец передал чеченским бойцам крупный схрон вооружения и боеприпрасов.
Он заявил, что украинский боец «намерен мстить бандеровским прихвостням» за разгром соей страны и ужас, который они там учинили. Глава Чечни добавил, что российские военнослужащие готовы поддержать «новобранца».
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ десятками сдаются в плен у Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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Украинский боевик перешел на сторону ВС РФ и готов мстить украинским националистам за ужас, который они учинили на Украине. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Мобилизованный националистической хунтой украинец не захотел выполнять преступные приказы командования и перешел на нашу сторону [ВС РФ] », — написал политик. Видеозапись доступна к просмотру в telegram-канале Кадырова. Он отметил, что украинец передал чеченским бойцам крупный схрон вооружения и боеприпрасов. Он заявил, что украинский боец «намерен мстить бандеровским прихвостням» за разгром соей страны и ужас, который они там учинили. Глава Чечни добавил, что российские военнослужащие готовы поддержать «новобранца». Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ десятками сдаются в плен у Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.