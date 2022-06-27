Иностранный наемник пытался убить жительницу Мариуполя. «Приставил к горлу нож»

27 июня 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Сбежавший боевик обещал перерезать женщине горло (архивное фото) Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Мариуполя Людмила едва не стала жертвой сбежавшего с «Азовстали» иностранного наемника. Военный напал на женщину с ножом, когда она спускалась за водой к роднику. Об этом она рассказала собственному корреспонденту URA.RU в Донбассе. Статья по теме Как военные РФ добивают боевиков на «Азовстали» «Мы живем прямо напротив „Азовстали“ и часто спускаемся за водой к заводу. В мае, когда азовцы еще сидели на заводе, я спускалась за водой и увидела возле родника переодевающегося мужчину. Рядом с ним лежала военная форма. Он заметил меня и приставил к горлу нож. Сказал, что если я кому-нибудь расскажу о том, что его видела, то ночью он убьет и меня, и всех, кто в то время прятался с нами в подвале неподалеку. А там у нас были дети и старики», — рассказала Людмила. Женщина все же рассказала солдатам народной милиции ДНР об инциденте. Спустя несколько дней мужчину поймали. Он оказался иностранным наемником. «Я еще тогда обратила внимание, что он говорил с явным акцентом. Видимо, это был иностранный наемник», — подчеркнула собеседница агентства. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Жительница Мариуполя Людмила едва не стала жертвой сбежавшего с «Азовстали» иностранного наемника. Военный напал на женщину с ножом, когда она спускалась за водой к роднику. Об этом она рассказала собственному корреспонденту URA.RU в Донбассе. «Мы живем прямо напротив „Азовстали“ и часто спускаемся за водой к заводу. В мае, когда азовцы еще сидели на заводе, я спускалась за водой и увидела возле родника переодевающегося мужчину. Рядом с ним лежала военная форма. Он заметил меня и приставил к горлу нож. Сказал, что если я кому-нибудь расскажу о том, что его видела, то ночью он убьет и меня, и всех, кто в то время прятался с нами в подвале неподалеку. А там у нас были дети и старики», — рассказала Людмила. Женщина все же рассказала солдатам народной милиции ДНР об инциденте. Спустя несколько дней мужчину поймали. Он оказался иностранным наемником. «Я еще тогда обратила внимание, что он говорил с явным акцентом. Видимо, это был иностранный наемник», — подчеркнула собеседница агентства.