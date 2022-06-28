Песков прокомментировал удар по ангарам в Кременчуге

28 июня 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков призвал ориентироваться на объяснения Минобороны по поводу пожара в украинском ТЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны РФ привело исчерпывающие объяснения того, почему Вооруженные силы России не причастны к якобы случившемуся обстрелу торгового центра в украинском Кременчуге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Был исчерпывающий комментарий со стороны Минобороны РФ, где эта версия [обстрела ТЦ российскими войсками] полностью опровергается и абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар. Я предлагаю ориентироваться именно на объяснения нашего Минобороны», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам с поставками из стран Запада, расположенном в украинском городе Кременчуг. Детонация боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре города, объясняли в Минобороны России. До этого пользователи социальных сетей начали распространять фотографии горящего ТЦ «Амстор» в Кременчуге. Западные и украинские СМИ попытались обвинить Вооруженные силы РФ в обстреле функционирующего торгового центра. Позже немецкие пользователи раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за распространение фейка. В Минобороны РФ заявляли, что украинские власти при поддержке западных СМИ не раз распространяли фейки о российской специальной операции на Украине. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Министерство обороны РФ привело исчерпывающие объяснения того, почему Вооруженные силы России не причастны к якобы случившемуся обстрелу торгового центра в украинском Кременчуге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Был исчерпывающий комментарий со стороны Минобороны РФ, где эта версия [обстрела ТЦ российскими войсками] полностью опровергается и абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар. Я предлагаю ориентироваться именно на объяснения нашего Минобороны», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам с поставками из стран Запада, расположенном в украинском городе Кременчуг. Детонация боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре города, объясняли в Минобороны России. До этого пользователи социальных сетей начали распространять фотографии горящего ТЦ «Амстор» в Кременчуге. Западные и украинские СМИ попытались обвинить Вооруженные силы РФ в обстреле функционирующего торгового центра. Позже немецкие пользователи раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за распространение фейка. В Минобороны РФ заявляли, что украинские власти при поддержке западных СМИ не раз распространяли фейки о российской специальной операции на Украине.