Украина обстреляла поселок в Курской области

В приграничный с Украиной поселок Теткино в Курской области прилетели снаряды. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет», — написал Старовойт в своем telegram-канале.
Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Со стороны Украины неоднократно прилетали снаряды в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей.
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