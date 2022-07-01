Украина обстреляла поселок в Курской области

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Виды города. Пермь, разбитое окно
Осколки снарядов повредили окна в нескольких домах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В приграничный с Украиной поселок Теткино в Курской области прилетели снаряды. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет», — написал Старовойт в своем telegram-канале.

Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Со стороны Украины неоднократно прилетали снаряды в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей.

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В приграничный с Украиной поселок Теткино в Курской области прилетели снаряды. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Со стороны Украины неоднократно прилетали снаряды в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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