Депутат Госдумы предложил выплачивать 15 тысяч семьям с детьми

05 июля 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Миронов предлагает выплачивать семьям компенсацию в размере МРОТ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать компенсацию родителям, которые не смогли получить место в детском саду для своих детей. Размер компенсации, по мнению парламентария, должен быть равен минимальному размеру оплаты труда. «Если государство не может предоставить место в детском саду, пускай в размере одного МРОТ этой семье бюджет государства выплачивает деньги», — предложил Миронов. Его слова передает telegram-канал «ДумаТВ.Brief». Размер МРОТ по состоянию на июнь 2022 года составляет 15279 рублей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала, что Госдума рассмотрит законопроект о выплатах семьям, в которых дети долго не могут получить место в детском саду. Она отметила, что выплаты будут финансироваться из бюджета, причем законопроект затронет как муниципальные, так и частные детские сады. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать компенсацию родителям, которые не смогли получить место в детском саду для своих детей. Размер компенсации, по мнению парламентария, должен быть равен минимальному размеру оплаты труда. «Если государство не может предоставить место в детском саду, пускай в размере одного МРОТ этой семье бюджет государства выплачивает деньги», — предложил Миронов. Его слова передает telegram-канал «ДумаТВ.Brief». Размер МРОТ по состоянию на июнь 2022 года составляет 15279 рублей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала, что Госдума рассмотрит законопроект о выплатах семьям, в которых дети долго не могут получить место в детском саду. Она отметила, что выплаты будут финансироваться из бюджета, причем законопроект затронет как муниципальные, так и частные детские сады.