Депутат Госдумы предложил выплачивать 15 тысяч семьям с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Миронов интервью. Москва, миронов сергей
Миронов предлагает выплачивать семьям компенсацию в размере МРОТ Фото:

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать компенсацию родителям, которые не смогли получить место в детском саду для своих детей. Размер компенсации, по мнению парламентария, должен быть равен минимальному размеру оплаты труда.

«Если государство не может предоставить место в детском саду, пускай в размере одного МРОТ этой семье бюджет государства выплачивает деньги», — предложил Миронов. Его слова передает telegram-канал «ДумаТВ.Brief». Размер МРОТ по состоянию на июнь 2022 года составляет 15279 рублей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала, что Госдума рассмотрит законопроект о выплатах семьям, в которых дети долго не могут получить место в детском саду. Она отметила, что выплаты будут финансироваться из бюджета, причем законопроект затронет как муниципальные, так и частные детские сады.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать компенсацию родителям, которые не смогли получить место в детском саду для своих детей. Размер компенсации, по мнению парламентария, должен быть равен минимальному размеру оплаты труда. «Если государство не может предоставить место в детском саду, пускай в размере одного МРОТ этой семье бюджет государства выплачивает деньги», — предложил Миронов. Его слова передает telegram-канал «ДумаТВ.Brief». Размер МРОТ по состоянию на июнь 2022 года составляет 15279 рублей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала, что Госдума рассмотрит законопроект о выплатах семьям, в которых дети долго не могут получить место в детском саду. Она отметила, что выплаты будут финансироваться из бюджета, причем законопроект затронет как муниципальные, так и частные детские сады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...