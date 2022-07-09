Spiegel: Германия нашла поставщика боеприпасов для Украины

10 июля 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Правительство ФРГ нашло в Норвегии поставщика боеприпасов для Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Германии нашло в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которые планируется отправить Киеву. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники. В издании отмечается, что ранее поставка вооружений для Киева была проблематична, однако теперь ведомство канцлера ФРГ нашло производителя в Норвегии. С самого начала власти Германии намеревались получить боеприпасы из Южной Америки, но поставки оттуда не были одобрены Швейцарией. Планируется в ближайшее время доставить первые ЗСУ Gepard на Украину, пишет издание. Ранее сообщалось, что Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая США. Об этом подтвердила информацию официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Правительство Германии нашло в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которые планируется отправить Киеву. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники. В издании отмечается, что ранее поставка вооружений для Киева была проблематична, однако теперь ведомство канцлера ФРГ нашло производителя в Норвегии. С самого начала власти Германии намеревались получить боеприпасы из Южной Америки, но поставки оттуда не были одобрены Швейцарией. Планируется в ближайшее время доставить первые ЗСУ Gepard на Украину, пишет издание. Ранее сообщалось, что Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая США. Об этом подтвердила информацию официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.