Над парламентом Германии подняли флаг ЛГБТ

23 июля 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Поводом для развешивания флага, стал предстоящий масштабный гей-парад в Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бундестаг — однопалатный орган народного представительства ФРГ — впервые поднял радужный флаг — символ ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказало Радио Берлина и Бранденбурга. «Флаг развевается на юго-западной башне берлинского здания Рейхстага, где заседает немецкий парламент, с утра субботы. Еще два были возведены перед восточным и западным порталами здания», — говорится в сообщении радиостанции. Поводом послужила масштабная демонстрация, запланированная на День Кристофера Стрита (CSD) — ежегодные гей-парады в Германии и Швейцарии. На них организаторы ожидают сотни тысяч участников. В России ранее предложили запретить пропаганду нетрадиционных ценностей. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла группа депутатов, инициативу поддержал спикер палаты Вячеслав Володин. Ранее актриса Мария Шукшина — дочь заслуженной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной жестко высказалась журналистка и телеведущая шоу «Время покажет» Олеся Лосева рассказала Nation News, почему подобные картины, с демонстрацией ЛГБТ-тематики, нельзя показывать в России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бундестаг — однопалатный орган народного представительства ФРГ — впервые поднял радужный флаг — символ ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказало Радио Берлина и Бранденбурга. «Флаг развевается на юго-западной башне берлинского здания Рейхстага, где заседает немецкий парламент, с утра субботы. Еще два были возведены перед восточным и западным порталами здания», — говорится в сообщении радиостанции. Поводом послужила масштабная демонстрация, запланированная на День Кристофера Стрита (CSD) — ежегодные гей-парады в Германии и Швейцарии. На них организаторы ожидают сотни тысяч участников. В России ранее предложили запретить пропаганду нетрадиционных ценностей. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла группа депутатов, инициативу поддержал спикер палаты Вячеслав Володин. Ранее актриса Мария Шукшина — дочь заслуженной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной жестко высказалась журналистка и телеведущая шоу «Время покажет» Олеся Лосева рассказала Nation News, почему подобные картины, с демонстрацией ЛГБТ-тематики, нельзя показывать в России.