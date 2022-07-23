Над парламентом Германии подняли флаг ЛГБТ

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, лгбт, флаг лгбт, американское посольство, посольство сша, радужный флаг, сексуальные меньшинства
Поводом для развешивания флага, стал предстоящий масштабный гей-парад в Германии Фото:

Бундестаг — однопалатный орган народного представительства ФРГ — впервые поднял радужный флаг — символ ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказало Радио Берлина и Бранденбурга.

«Флаг развевается на юго-западной башне берлинского здания Рейхстага, где заседает немецкий парламент, с утра субботы. Еще два были возведены перед восточным и западным порталами здания», — говорится в сообщении радиостанции.

Поводом послужила масштабная демонстрация, запланированная на День Кристофера Стрита (CSD) — ежегодные гей-парады в Германии и Швейцарии. На них организаторы ожидают сотни тысяч участников.

В России ранее предложили запретить пропаганду нетрадиционных ценностей. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла группа депутатов, инициативу поддержал спикер палаты Вячеслав Володин. Ранее актриса Мария Шукшина — дочь заслуженной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной жестко высказалась журналистка и телеведущая шоу «Время покажет» Олеся Лосева рассказала Nation News, почему подобные картины, с демонстрацией ЛГБТ-тематики, нельзя показывать в России.

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Бундестаг — однопалатный орган народного представительства ФРГ — впервые поднял радужный флаг — символ ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказало Радио Берлина и Бранденбурга. «Флаг развевается на юго-западной башне берлинского здания Рейхстага, где заседает немецкий парламент, с утра субботы. Еще два были возведены перед восточным и западным порталами здания», — говорится в сообщении радиостанции. Поводом послужила масштабная демонстрация, запланированная на День Кристофера Стрита (CSD) — ежегодные гей-парады в Германии и Швейцарии. На них организаторы ожидают сотни тысяч участников. В России ранее предложили запретить пропаганду нетрадиционных ценностей. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла группа депутатов, инициативу поддержал спикер палаты Вячеслав Володин. Ранее актриса Мария Шукшина — дочь заслуженной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной жестко высказалась журналистка и телеведущая шоу «Время покажет» Олеся Лосева рассказала Nation News, почему подобные картины, с демонстрацией ЛГБТ-тематики, нельзя показывать в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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