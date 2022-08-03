Пушков оценил предложение США вернуться к переговорам с РФ

Пушков назвал США уязвимыми за их ответ РФ насчет переговоров по соглашению на смену СНВ-3
Власти Америки готовы к переговорам только в той сфере, где они чувствуют себя уязвимыми. Так считает сенатор РФ Алексей Пушков.
«США готовы вести переговоры только в одной сфере, где они ощущают себя уязвимыми. Ни в чем другом они не намерены менять свою политику», — написал Пушков в telegram-канале.
Ранее Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Штаты ответили, что готовы возобновить переговорный процесс с Россией только после «проявления доброй воли» Москвы по отношению к ситуации на Украине, передает
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