Пушков оценил предложение США вернуться к переговорам с РФ

04 августа 2022 в 02:43 Размер текста - 17 +

Пушков назвал США уязвимыми за их ответ РФ насчет переговоров по соглашению на смену СНВ-3 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Америки готовы к переговорам только в той сфере, где они чувствуют себя уязвимыми. Так считает сенатор РФ Алексей Пушков. «США готовы вести переговоры только в одной сфере, где они ощущают себя уязвимыми. Ни в чем другом они не намерены менять свою политику», — написал Пушков в telegram-канале. Ранее Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Штаты ответили, что готовы возобновить переговорный процесс с Россией только после «проявления доброй воли» Москвы по отношению к ситуации на Украине, передает МК .

Власти Америки готовы к переговорам только в той сфере, где они чувствуют себя уязвимыми. Так считает сенатор РФ Алексей Пушков. «США готовы вести переговоры только в одной сфере, где они ощущают себя уязвимыми. Ни в чем другом они не намерены менять свою политику», — написал Пушков в telegram-канале. Ранее Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Штаты ответили, что готовы возобновить переговорный процесс с Россией только после «проявления доброй воли» Москвы по отношению к ситуации на Украине, передает МК.