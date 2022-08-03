03 августа 2022

Пушков оценил предложение США вернуться к переговорам с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Пушков назвал США уязвимыми за их ответ РФ насчет переговоров по соглашению на смену СНВ-3 Фото:

Власти Америки готовы к переговорам только в той сфере, где они чувствуют себя уязвимыми. Так считает сенатор РФ Алексей Пушков.

«США готовы вести переговоры только в одной сфере, где они ощущают себя уязвимыми. Ни в чем другом они не намерены менять свою политику», — написал Пушков в telegram-канале.

Ранее Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Штаты ответили, что готовы возобновить переговорный процесс с Россией только после «проявления доброй воли» Москвы по отношению к ситуации на Украине, передает МК.

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Власти Америки готовы к переговорам только в той сфере, где они чувствуют себя уязвимыми. Так считает сенатор РФ Алексей Пушков. «США готовы вести переговоры только в одной сфере, где они ощущают себя уязвимыми. Ни в чем другом они не намерены менять свою политику», — написал Пушков в telegram-канале. Ранее Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Штаты ответили, что готовы возобновить переговорный процесс с Россией только после «проявления доброй воли» Москвы по отношению к ситуации на Украине, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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