В Белгороде загорелся склад с боеприпасами

18 августа 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Причины возгорания склада в Белгородской области устанавливаются, заявил глава региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Склад боеприпасов загорелся в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами», — написал Гладков в Telegram. Он отметил, что пострадавших и жертв нет, а на месте работают оперативные службы, устанавливающие причины пожара. Помимо этого, глава округа самостоятельно вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее ВСУ не раз устраивали диверсии, в том числе и на территории РФ. Так, 16 августа в Джанкойском районе Крыма в результате диверсии ВСУ произошла детонация.

Склад боеприпасов загорелся в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами», — написал Гладков в Telegram. Он отметил, что пострадавших и жертв нет, а на месте работают оперативные службы, устанавливающие причины пожара. Помимо этого, глава округа самостоятельно вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее ВСУ не раз устраивали диверсии, в том числе и на территории РФ. Так, 16 августа в Джанкойском районе Крыма в результате диверсии ВСУ произошла детонация.