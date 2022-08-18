В Белгороде загорелся склад с боеприпасами

Склад боеприпасов загорелся в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами», — написал Гладков в Telegram. Он отметил, что пострадавших и жертв нет, а на месте работают оперативные службы, устанавливающие причины пожара. Помимо этого, глава округа самостоятельно вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее ВСУ не раз устраивали диверсии, в том числе и на территории РФ. Так, 16 августа в Джанкойском районе Крыма в результате диверсии ВСУ произошла детонация.
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Склад боеприпасов загорелся в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами», — написал Гладков в Telegram. Он отметил, что пострадавших и жертв нет, а на месте работают оперативные службы, устанавливающие причины пожара. Помимо этого, глава округа самостоятельно вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее ВСУ не раз устраивали диверсии, в том числе и на территории РФ. Так, 16 августа в Джанкойском районе Крыма в результате диверсии ВСУ произошла детонация.