Экс-сенатор США: нам все равно, сколько украинцев умрет

27 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

США важно «победить» в конфликте на Украине, заявил Ричард Блэк Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовы продолжать конфликт на Украине вне зависимости от того, сколько украинцев погибнет. Об этом заявил экс-сенатор США Ричард Блэк. «США и НАТО это не волнует, нам все равно сколько украинцев умрет. Сколько умрет женщин, детей, гражданских, военных. Это как важный футбольный матч, и мы хотим победить. И, знаете, нам все равно, сколько наших игроков покалечатся на игровом поле, лишь бы мы побеждали», — передает слова Блэка argunenti.ru. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США также являются одной из сторон конфликта на Украине. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американские власти не хотят урегулирования конфликта на Украине и поэтому продолжают поставки оружия.

США готовы продолжать конфликт на Украине вне зависимости от того, сколько украинцев погибнет. Об этом заявил экс-сенатор США Ричард Блэк. «США и НАТО это не волнует, нам все равно сколько украинцев умрет. Сколько умрет женщин, детей, гражданских, военных. Это как важный футбольный матч, и мы хотим победить. И, знаете, нам все равно, сколько наших игроков покалечатся на игровом поле, лишь бы мы побеждали», — передает слова Блэка argunenti.ru. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США также являются одной из сторон конфликта на Украине. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американские власти не хотят урегулирования конфликта на Украине и поэтому продолжают поставки оружия.