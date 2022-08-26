26 августа 2022

Экс-сенатор США: нам все равно, сколько украинцев умрет

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США важно «победить» в конфликте на Украине, заявил Ричард Блэк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США готовы продолжать конфликт на Украине вне зависимости от того, сколько украинцев погибнет. Об этом заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.

«США и НАТО это не волнует, нам все равно сколько украинцев умрет. Сколько умрет женщин, детей, гражданских, военных. Это как важный футбольный матч, и мы хотим победить. И, знаете, нам все равно, сколько наших игроков покалечатся на игровом поле, лишь бы мы побеждали», — передает слова Блэка argunenti.ru.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США также являются одной из сторон конфликта на Украине. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американские власти не хотят урегулирования конфликта на Украине и поэтому продолжают поставки оружия.

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США готовы продолжать конфликт на Украине вне зависимости от того, сколько украинцев погибнет. Об этом заявил экс-сенатор США Ричард Блэк. «США и НАТО это не волнует, нам все равно сколько украинцев умрет. Сколько умрет женщин, детей, гражданских, военных. Это как важный футбольный матч, и мы хотим победить. И, знаете, нам все равно, сколько наших игроков покалечатся на игровом поле, лишь бы мы побеждали», — передает слова Блэка argunenti.ru. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США также являются одной из сторон конфликта на Украине. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американские власти не хотят урегулирования конфликта на Украине и поэтому продолжают поставки оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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