США готовы продолжать конфликт на Украине вне зависимости от того, сколько украинцев погибнет. Об этом заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.
«США и НАТО это не волнует, нам все равно сколько украинцев умрет. Сколько умрет женщин, детей, гражданских, военных. Это как важный футбольный матч, и мы хотим победить. И, знаете, нам все равно, сколько наших игроков покалечатся на игровом поле, лишь бы мы побеждали», — передает слова Блэка argunenti.ru.
24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США также являются одной из сторон конфликта на Украине. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американские власти не хотят урегулирования конфликта на Украине и поэтому продолжают поставки оружия.
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США готовы продолжать конфликт на Украине вне зависимости от того, сколько украинцев погибнет. Об этом заявил экс-сенатор США Ричард Блэк. «США и НАТО это не волнует, нам все равно сколько украинцев умрет. Сколько умрет женщин, детей, гражданских, военных. Это как важный футбольный матч, и мы хотим победить. И, знаете, нам все равно, сколько наших игроков покалечатся на игровом поле, лишь бы мы побеждали», — передает слова Блэка argunenti.ru. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США также являются одной из сторон конфликта на Украине. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американские власти не хотят урегулирования конфликта на Украине и поэтому продолжают поставки оружия.