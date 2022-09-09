Украинцы пытались провезти из Латвии в Россию 57 кг наркотиков

ФСБ пресекли провоз наркотиков гражданами Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ФСБ РФ задержали на границе с Латвией в Псковской области граждан Украины, которые пытались провезти в Россию 57 килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«В пункте пропуска через государственную границу РФ Убылинка пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств… Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ», — говорится в сообщении. Попытку контрабанды пресекли сотрудники погранслужбы. 57 килограммов наркотиков перевозилось в бензобаках двух автомобилей, за рулем которых находились граждане Украины.

Ранее гражданина Украины поймали на курганской границе с Казахстаном. Он проник в товарный поезд и пытался незаконно пересечь границу.