Украинцы пытались провезти из Латвии в Россию 57 кг наркотиков

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ пресекли провоз наркотиков гражданами Украины Фото:

Сотрудники ФСБ РФ задержали на границе с Латвией в Псковской области граждан Украины, которые пытались провезти в Россию 57 килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«В пункте пропуска через государственную границу РФ Убылинка пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств… Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ», — говорится в сообщении. Попытку контрабанды пресекли сотрудники погранслужбы. 57 килограммов наркотиков перевозилось в бензобаках двух автомобилей, за рулем которых находились граждане Украины.

Ранее гражданина Украины поймали на курганской границе с Казахстаном. Он проник в товарный поезд и пытался незаконно пересечь границу.

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Сотрудники ФСБ РФ задержали на границе с Латвией в Псковской области граждан Украины, которые пытались провезти в Россию 57 килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. «В пункте пропуска через государственную границу РФ Убылинка пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств… Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ», — говорится в сообщении. Попытку контрабанды пресекли сотрудники погранслужбы. 57 килограммов наркотиков перевозилось в бензобаках двух автомобилей, за рулем которых находились граждане Украины. Ранее гражданина Украины поймали на курганской границе с Казахстаном. Он проник в товарный поезд и пытался незаконно пересечь границу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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