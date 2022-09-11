РБК: США почти прекратили импорт черных металлов из России

РБК: США прекратили импорт черных металлов из России

12 сентября 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

США сократили импорт черных металлов из РФ до 0,6 млн долларов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ввоз черных металлов из России в США почти обнулился в июле 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Бюро переписей США. По информации Бюро, импорт черных металлов из РФ в США в июле 2022 года сократился до 0,6 млн долларов после 201 млн долларов в июне и более 1 млрд долларов за первое полугодие, передает РБК. Отмечается, что причиной тому служит введение заградительных пошлин. Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. В США признали антироссийские санкции бесполезными. Информагентство Associated Press раскритиковало президента США Джо Байдена за то, что Америка продолжает импортировать товары из России на миллиарды долларов.

Ввоз черных металлов из России в США почти обнулился в июле 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Бюро переписей США. По информации Бюро, импорт черных металлов из РФ в США в июле 2022 года сократился до 0,6 млн долларов после 201 млн долларов в июне и более 1 млрд долларов за первое полугодие, передает РБК. Отмечается, что причиной тому служит введение заградительных пошлин. Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. В США признали антироссийские санкции бесполезными. Информагентство Associated Press раскритиковало президента США Джо Байдена за то, что Америка продолжает импортировать товары из России на миллиарды долларов.