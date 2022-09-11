РБК: США почти прекратили импорт черных металлов из России

Ввоз черных металлов из России в США почти обнулился в июле 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Бюро переписей США.
По информации Бюро, импорт черных металлов из РФ в США в июле 2022 года сократился до 0,6 млн долларов после 201 млн долларов в июне и более 1 млрд долларов за первое полугодие, передает РБК. Отмечается, что причиной тому служит введение заградительных пошлин.
Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. В США признали антироссийские санкции бесполезными. Информагентство Associated Press раскритиковало президента США Джо Байдена за то, что Америка продолжает импортировать товары из России на миллиарды долларов.
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