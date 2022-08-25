AP: Байден не сдерживает свои обещания относительно борьбы с РФ

26 августа 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

США продолжают покупать товары у РФ, несмотря на обещания Джо Байдена Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джо Байден пообещал «причинить боль» России посредством санкций, однако Америка продолжает импортировать товары из РФ на миллиарды долларов. Об этом пишет информационное агентство Associated Press. «Президент Джо Байден пообещал „причинить боль“ и нанести „сокрушительный удар“ [президенту России] Владимиру Путину посредством торговых ограничений на такие товары, как водка, алмазы и бензин, после начала спецоперации на Украине шесть месяцев назад. Но сотни других видов несанкционированных товаров на миллиарды долларов, в том числе обнаруженные на корабле, направляющемся в Балтимор из Санкт-Петербурга, продолжают поступать в порты США», — говорится в материале агентства. В статье отмечается, что за полгода было обнаружено более 3600 партий древесины, металлов, резины и других товаров, прибывших в США из России. Уточняется, что хоть объем импорта и снизился чуть более чем в полтора раза, Соединенные Штаты продолжают тратить более миллиарда доллара на покупку товаров из России. Также автор материала подчеркивает, что тотальный запрет на ввоз определенных товаров из России нанесет больше вреда США, чем РФ. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О’Брайен заметил, что антироссийские экономические ограничения могут парализовать мировую экономику. Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. В США признали антироссийские санкции бесполезными. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что тактика Европы по изоляции России провалилась. Издание Politico отметило, что РФ нашла способ обхода западных санкций. В Гааге призвали временно отменить санкции ЕС против РФ, дополняет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден пообещал «причинить боль» России посредством санкций, однако Америка продолжает импортировать товары из РФ на миллиарды долларов. Об этом пишет информационное агентство Associated Press. «Президент Джо Байден пообещал „причинить боль“ и нанести „сокрушительный удар“ [президенту России] Владимиру Путину посредством торговых ограничений на такие товары, как водка, алмазы и бензин, после начала спецоперации на Украине шесть месяцев назад. Но сотни других видов несанкционированных товаров на миллиарды долларов, в том числе обнаруженные на корабле, направляющемся в Балтимор из Санкт-Петербурга, продолжают поступать в порты США», — говорится в материале агентства. В статье отмечается, что за полгода было обнаружено более 3600 партий древесины, металлов, резины и других товаров, прибывших в США из России. Уточняется, что хоть объем импорта и снизился чуть более чем в полтора раза, Соединенные Штаты продолжают тратить более миллиарда доллара на покупку товаров из России. Также автор материала подчеркивает, что тотальный запрет на ввоз определенных товаров из России нанесет больше вреда США, чем РФ. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О’Брайен заметил, что антироссийские экономические ограничения могут парализовать мировую экономику. Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. В США признали антироссийские санкции бесполезными. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что тактика Европы по изоляции России провалилась. Издание Politico отметило, что РФ нашла способ обхода западных санкций. В Гааге призвали временно отменить санкции ЕС против РФ, дополняет RT.