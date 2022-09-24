В Запорожье озвучили явку на референдуме по итогам второго дня

В Запорожье явка избирателей 24 сентября составила 35,54%

24 сентября 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Как сообщает ЦИК региона, явка на референдуме в Запорожье на данный момент составила 35,54% Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Запорожской области явка на референдуме о вхождении региона в состав России по итогам двух дней составила 35,54%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия региона. «Явка на референдуме в Запорожской области по итогам двух дней голосования составила 35,54%», — сообщает ЦИК. Сообщение Центральной избирательной комиссии региона передает корреспондент URA.RU. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. По данным Общественной палаты РФ, в ходе голосования не было зафиксировано серьезных нарушений, сообщает RT.

В Запорожской области явка на референдуме о вхождении региона в состав России по итогам двух дней составила 35,54%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия региона. «Явка на референдуме в Запорожской области по итогам двух дней голосования составила 35,54%», — сообщает ЦИК. Сообщение Центральной избирательной комиссии региона передает корреспондент URA.RU. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. По данным Общественной палаты РФ, в ходе голосования не было зафиксировано серьезных нарушений, сообщает RT.