В Запорожье озвучили явку на референдуме по итогам второго дня

Как сообщает ЦИК региона, явка на референдуме в Запорожье на данный момент составила 35,54%
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
В Запорожской области явка на референдуме о вхождении региона в состав России по итогам двух дней составила 35,54%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия региона.
«Явка на референдуме в Запорожской области по итогам двух дней голосования составила 35,54%», — сообщает ЦИК. Сообщение Центральной избирательной комиссии региона передает корреспондент URA.RU.
Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. По данным Общественной палаты РФ, в ходе голосования не было зафиксировано серьезных нарушений, сообщает RT.
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