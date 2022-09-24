В Запорожье озвучили явку на референдуме по итогам второго дня

В Запорожье явка избирателей 24 сентября составила 35,54%
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Референдум в Донецке. Донецк, референдум
Как сообщает ЦИК региона, явка на референдуме в Запорожье на данный момент составила 35,54% Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Запорожской области явка на референдуме о вхождении региона в состав России по итогам двух дней составила 35,54%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия региона.

«Явка на референдуме в Запорожской области по итогам двух дней голосования составила 35,54%», — сообщает ЦИК. Сообщение Центральной избирательной комиссии региона передает корреспондент URA.RU.

Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. По данным Общественной палаты РФ, в ходе голосования не было зафиксировано серьезных нарушений, сообщает RT.

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В Запорожской области явка на референдуме о вхождении региона в состав России по итогам двух дней составила 35,54%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия региона. «Явка на референдуме в Запорожской области по итогам двух дней голосования составила 35,54%», — сообщает ЦИК. Сообщение Центральной избирательной комиссии региона передает корреспондент URA.RU. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. По данным Общественной палаты РФ, в ходе голосования не было зафиксировано серьезных нарушений, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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