Власти Запорожья не планируют запускать ЗАЭС в ближайшее время

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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
ЗАЭС осталась без внешнего энергоснабжения во второй раз за пять дней Фото:

Перезапускать реакторы Запорожской АЭС в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, пишет РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, ЗАЭС осталась без внешнего энергоснабжения во второй раз за пять дней. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале заявил, что резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа. Сейчас энергоснабжение ЗАЭС восстановлено.

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Перезапускать реакторы Запорожской АЭС в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, пишет РИА «Новости». Как сообщалось ранее, ЗАЭС осталась без внешнего энергоснабжения во второй раз за пять дней. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале заявил, что резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа. Сейчас энергоснабжение ЗАЭС восстановлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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