Власти Запорожья не планируют запускать ЗАЭС в ближайшее время

ЗАЭС осталась без внешнего энергоснабжения во второй раз за пять дней
Перезапускать реакторы Запорожской АЭС в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, пишет РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, ЗАЭС осталась без внешнего энергоснабжения во второй раз за пять дней. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале заявил, что резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа. Сейчас энергоснабжение ЗАЭС восстановлено.
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