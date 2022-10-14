Минобороны РФ: российская армия уничтожила западное оружие во Львовской области

Российской армии удалось уничтожить арсенал со значительными запасами оружия из западных стран. Об этом сообщает Министерство обороны РФ
«Ракетами морского базирования в Бродах Львовской области поражен арсенал, где хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов», — говорится в сообщении. Об этом заявляет Минобороны России.
Запад поддерживает Украину поставками оружия с начала спецоперации РФ. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад обязан предоставить ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории. Это, по его словам, заставит Россию «бежать» из Донбасса и даже из Крыма. Помимо этого, сам президент Украины Владимир Зеленский призывал США к таким поставкам, передает RT.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Российской армии удалось уничтожить арсенал со значительными запасами оружия из западных стран. Об этом сообщает Министерство обороны РФ «Ракетами морского базирования в Бродах Львовской области поражен арсенал, где хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов», — говорится в сообщении. Об этом заявляет Минобороны России. Запад поддерживает Украину поставками оружия с начала спецоперации РФ. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад обязан предоставить ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории. Это, по его словам, заставит Россию «бежать» из Донбасса и даже из Крыма. Помимо этого, сам президент Украины Владимир Зеленский призывал США к таким поставкам, передает RT.