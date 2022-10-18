Пентагон принял экстренное решение после обращения офиса Зеленского

Пентагон выделит Украине дополнительные средства ПВО

18 октября 2022 в 08:13 Размер текста - 17 +

Пентагон выделит Украине дополнительные средства ПВО после ударов РФ по Киеву Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон принял экстренное решение по выделению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) после обращения президента Украины Владимира Зеленского на фоне взрывов в Киеве. Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Министерства обороны США. «Вы знаете, мы также поставили Украине более 1400 систем ПВО Stinger. Знаете, вы упомянули NASAMS, вы правы, мы пытаемся доставить первый на Украину в течение следующих нескольких недель», — уточнил представитель Пентагона высокого ранга. Уже восьмой день на территории Украины звучит воздушная тревога после начала бомбардировки российской стороной. В связи с этим, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак попросил у США больше ПВО и оружия. Кроме того, советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Россия нашли ключик к украинской ПВО. Он заключается в том, чтобы заставить выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами. США используют Украину в качестве испытательного полигона для своего вооружения, пишет «Федеральное агентство новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

Пентагон принял экстренное решение по выделению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) после обращения президента Украины Владимира Зеленского на фоне взрывов в Киеве. Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Министерства обороны США. «Вы знаете, мы также поставили Украине более 1400 систем ПВО Stinger. Знаете, вы упомянули NASAMS, вы правы, мы пытаемся доставить первый на Украину в течение следующих нескольких недель», — уточнил представитель Пентагона высокого ранга. Уже восьмой день на территории Украины звучит воздушная тревога после начала бомбардировки российской стороной. В связи с этим, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак попросил у США больше ПВО и оружия. Кроме того, советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Россия нашли ключик к украинской ПВО. Он заключается в том, чтобы заставить выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами. США используют Украину в качестве испытательного полигона для своего вооружения, пишет «Федеральное агентство новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.