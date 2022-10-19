19 октября 2022

В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в южных и центральных регионах Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины. Об этом сообщают региональные власти страны.

«Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!» — написал в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Аналогичные сообщения опубликовали главы Кировоградской, Николаевской и Черкасской областей, а также секретарь Запорожского городского совета (подконтрольная Киеву территория). По информации издания Klymenko Time, звуки тревоги также слышны в Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве и выстрелах на левом берегу Днепра в Киеве, а также взрывах в Николаеве. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октября армия РФ начала наносить массированные удары по важнейшим объектам военной и энергетической инфраструктуры. Воздушная тревога регулярно объявляется на всей территории Украины, в том числе в Киеве. В среду в Минэнерго страны заявили, что в результате российских ударов повреждено 40% критической инфраструктуры.

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Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины. Об этом сообщают региональные власти страны. «Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!» — написал в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Аналогичные сообщения опубликовали главы Кировоградской, Николаевской и Черкасской областей, а также секретарь Запорожского городского совета (подконтрольная Киеву территория). По информации издания Klymenko Time, звуки тревоги также слышны в Днепропетровской и Харьковской областях. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве и выстрелах на левом берегу Днепра в Киеве, а также взрывах в Николаеве. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октября армия РФ начала наносить массированные удары по важнейшим объектам военной и энергетической инфраструктуры. Воздушная тревога регулярно объявляется на всей территории Украины, в том числе в Киеве. В среду в Минэнерго страны заявили, что в результате российских ударов повреждено 40% критической инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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