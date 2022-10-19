В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

20 октября 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Воздушная тревога объявлена в южных и центральных регионах Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины. Об этом сообщают региональные власти страны. «Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!» — написал в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Аналогичные сообщения опубликовали главы Кировоградской, Николаевской и Черкасской областей, а также секретарь Запорожского городского совета (подконтрольная Киеву территория). По информации издания Klymenko Time, звуки тревоги также слышны в Днепропетровской и Харьковской областях. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве и выстрелах на левом берегу Днепра в Киеве, а также взрывах в Николаеве. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октября армия РФ начала наносить массированные удары по важнейшим объектам военной и энергетической инфраструктуры. Воздушная тревога регулярно объявляется на всей территории Украины, в том числе в Киеве. В среду в Минэнерго страны заявили, что в результате российских ударов повреждено 40% критической инфраструктуры.

Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины. Об этом сообщают региональные власти страны. «Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!» — написал в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Аналогичные сообщения опубликовали главы Кировоградской, Николаевской и Черкасской областей, а также секретарь Запорожского городского совета (подконтрольная Киеву территория). По информации издания Klymenko Time, звуки тревоги также слышны в Днепропетровской и Харьковской областях. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве и выстрелах на левом берегу Днепра в Киеве, а также взрывах в Николаеве. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октября армия РФ начала наносить массированные удары по важнейшим объектам военной и энергетической инфраструктуры. Воздушная тревога регулярно объявляется на всей территории Украины, в том числе в Киеве. В среду в Минэнерго страны заявили, что в результате российских ударов повреждено 40% критической инфраструктуры.