В Киеве сообщили о взрыве и выстрелах на левом берегу Днепра

20 октября 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Николаеве Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На левом берегу Днепра в Киеве слышны выстрелы и взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Сообщают о выстрелах в Киеве и взрыве в левобережной части города», — говорится в сообщении в telegram-канале издание. Также СМИ сообщили о взрывах в Николаеве. Накануне в украинской столице зафиксировали удар по объекту энергообеспечения. Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак попросил для Украины больше ПВО и оружия. Об этом он заявил после ударов по Киеву. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса.

На левом берегу Днепра в Киеве слышны выстрелы и взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Сообщают о выстрелах в Киеве и взрыве в левобережной части города», — говорится в сообщении в telegram-канале издание. Также СМИ сообщили о взрывах в Николаеве. Накануне в украинской столице зафиксировали удар по объекту энергообеспечения. Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак попросил для Украины больше ПВО и оружия. Об этом он заявил после ударов по Киеву. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса.