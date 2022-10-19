19 октября 2022

В Киеве сообщили о взрыве и выстрелах на левом берегу Днепра

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СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Николаеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На левом берегу Днепра в Киеве слышны выстрелы и взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о выстрелах в Киеве и взрыве в левобережной части города», — говорится в сообщении в telegram-канале издание. Также СМИ сообщили о взрывах в Николаеве.

Накануне в украинской столице зафиксировали удар по объекту энергообеспечения. Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак попросил для Украины больше ПВО и оружия. Об этом он заявил после ударов по Киеву. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса.

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На левом берегу Днепра в Киеве слышны выстрелы и взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Сообщают о выстрелах в Киеве и взрыве в левобережной части города», — говорится в сообщении в telegram-канале издание. Также СМИ сообщили о взрывах в Николаеве. Накануне в украинской столице зафиксировали удар по объекту энергообеспечения. Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак попросил для Украины больше ПВО и оружия. Об этом он заявил после ударов по Киеву. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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