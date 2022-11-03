ТАС: Байден нашел способ втянуть НАТО в конфликт с Россией

ТАС: Байден сформировал «коалицию желающих» для борьбы с Россией

Внутри НАТО будет создана «коалиция желающих» для участия в конфликте Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Президент США Джо Байден и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус высказались о создании в НАТО собственной «коалиции желающих» для борьбы с Россией. Об этом сообщило издание The American Conservative

«Сегодня Белый дом Байдена, похоже, рассматривает возможность использования многонациональных сил, нацеленных на Россию. Альянс НАТО не может прийти к единогласному решению о военном вмешательстве в поддержку Украины. Но, как недавно сигнализировал Дэвид Петреус, президент и его генералы формируют свою собственную „коалицию желающих“. Коалиция якобы будет состоять в основном, но не исключительно, из польских и румынских сил, с армией США в ее ядре, для использования в Украине», — сообщает издание в свое материале.

Сейчас идет обсуждение целей, методов и конечного результата будущей кампании коалиции. Одним из самых главных проблем в создании «коалиции желающих» является вопрос: она формируется по политическим причинам или «для расширения сферы влияния Штатов», отмечает издание. Наконец, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на том, что поражение Украины будет оценено как поражение всего альянса.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это блок НАТО стал спонсировать Украину оружием и техникой, не участвуя в конфликте напрямую.