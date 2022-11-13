Пушилин: мобилизованного школьника вернули домой из военной части под Херсоном

Из действующей военной части под Херсоном отозвали домой мобилизованного школьника Никиту Гладких. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Очень рад, что нам удалось вернуть с фронта Гладких. Вернуть живым и здоровым», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
Врио главы ДНР отметил, что в начале военной операции Гладких было 18 лет и ученик еще учился в школе и имел полное право продолжать учебу. «Вместо этого школьник оказался в расположении действующей военной части под Херсоном, откуда мы его и забрали», — добавил Пушилин.
Ранее пресс-служба уполномоченной по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщала, что из воинских частей вернули 20 жителей Челябинской области, неправомерно призванных в рамках частичной мобилизации, которая была начата указом президента РФ Владимира Путина 21 сентября и продолжалась до конца октября. Также 10 повесток были аннулированы. Помимо этого, военкомат признал ошибку и вернул домой слепого на один глаз 42-летнего жителя Владивостока. Все благодаря тому, что на проблему обратили внимание сначала СМИ, а потом и власти, напоминает «Царьград».
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Из действующей военной части под Херсоном отозвали домой мобилизованного школьника Никиту Гладких. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Очень рад, что нам удалось вернуть с фронта Гладких. Вернуть живым и здоровым», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Врио главы ДНР отметил, что в начале военной операции Гладких было 18 лет и ученик еще учился в школе и имел полное право продолжать учебу. «Вместо этого школьник оказался в расположении действующей военной части под Херсоном, откуда мы его и забрали», — добавил Пушилин. Ранее пресс-служба уполномоченной по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщала, что из воинских частей вернули 20 жителей Челябинской области, неправомерно призванных в рамках частичной мобилизации, которая была начата указом президента РФ Владимира Путина 21 сентября и продолжалась до конца октября. Также 10 повесток были аннулированы. Помимо этого, военкомат признал ошибку и вернул домой слепого на один глаз 42-летнего жителя Владивостока. Все благодаря тому, что на проблему обратили внимание сначала СМИ, а потом и власти, напоминает «Царьград».