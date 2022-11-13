Пушилин: мобилизованного школьника вернули домой из военной части под Херсоном

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
Школьника отправили в военную часть, когда ему исполнилось 18 лет, однако он еще учился, пояснил Пушилин Фото:
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Из действующей военной части под Херсоном отозвали домой мобилизованного школьника Никиту Гладких. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Очень рад, что нам удалось вернуть с фронта Гладких. Вернуть живым и здоровым», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

Врио главы ДНР отметил, что в начале военной операции Гладких было 18 лет и ученик еще учился в школе и имел полное право продолжать учебу. «Вместо этого школьник оказался в расположении действующей военной части под Херсоном, откуда мы его и забрали», — добавил Пушилин.

Ранее пресс-служба уполномоченной по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщала, что из воинских частей вернули 20 жителей Челябинской области, неправомерно призванных в рамках частичной мобилизации, которая была начата указом президента РФ Владимира Путина 21 сентября и продолжалась до конца октября. Также 10 повесток были аннулированы. Помимо этого, военкомат признал ошибку и вернул домой слепого на один глаз 42-летнего жителя Владивостока. Все благодаря тому, что на проблему обратили внимание сначала СМИ, а потом и власти, напоминает «Царьград».

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Из действующей военной части под Херсоном отозвали домой мобилизованного школьника Никиту Гладких. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Очень рад, что нам удалось вернуть с фронта Гладких. Вернуть живым и здоровым», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Врио главы ДНР отметил, что в начале военной операции Гладких было 18 лет и ученик еще учился в школе и имел полное право продолжать учебу. «Вместо этого школьник оказался в расположении действующей военной части под Херсоном, откуда мы его и забрали», — добавил Пушилин. Ранее пресс-служба уполномоченной по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщала, что из воинских частей вернули 20 жителей Челябинской области, неправомерно призванных в рамках частичной мобилизации, которая была начата указом президента РФ Владимира Путина 21 сентября и продолжалась до конца октября. Также 10 повесток были аннулированы. Помимо этого, военкомат признал ошибку и вернул домой слепого на один глаз 42-летнего жителя Владивостока. Все благодаря тому, что на проблему обратили внимание сначала СМИ, а потом и власти, напоминает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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