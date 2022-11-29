РБК: доля доллара и евро на Мосбирже приблизилась к нулю

30 ноября 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Валютный рынок на Мосбирже остался почти без долларов и евро, пишет РБК Фото: Александр Елизаров © URA.RU Доля доллара и евро в торгах на валютном рынке Мосбиржи резко упала. Такие данные приведены по сравнению с началом года. «После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%», — пояснил директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов в беседе с РБК. По его мнению, за счет выпадения долларов и евро доля рублей увеличилась до 94%. Он указал, что в начале года порядка 80% объемов торгов составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявлял, что курс евро, в свою очередь, будет определяться «суровостью» приближающейся зимы. По его словам, в периоды роста геополитических рисков от валютного рынка можно ожидать чего угодно. До этого финансовые аналитики призвали россиян избавиться от долларов и евро из-за риска введения ограничений на них. Западные валюты резко обрушились 23 сентября. Тогда доллар на Мосбирже упал до 57 рублей впервые с 22 июля. Курс евро составил менее 55 рублей впервые с 1 июля.

Доля доллара и евро в торгах на валютном рынке Мосбиржи резко упала. Такие данные приведены по сравнению с началом года. «После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%», — пояснил директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов в беседе с РБК. По его мнению, за счет выпадения долларов и евро доля рублей увеличилась до 94%. Он указал, что в начале года порядка 80% объемов торгов составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявлял, что курс евро, в свою очередь, будет определяться «суровостью» приближающейся зимы. По его словам, в периоды роста геополитических рисков от валютного рынка можно ожидать чего угодно. До этого финансовые аналитики призвали россиян избавиться от долларов и евро из-за риска введения ограничений на них. Западные валюты резко обрушились 23 сентября. Тогда доллар на Мосбирже упал до 57 рублей впервые с 22 июля. Курс евро составил менее 55 рублей впервые с 1 июля.