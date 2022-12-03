Украинский пленный рассказал, как ВСУ пытались обмануть РФ с помощью окопов. Видео

04 декабря 2022 в 08:23 Размер текста - 17 +

Украинские военные рыли окопы для обмана российской армии, рассказал военнопленный Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское командование заставляло военных ВСУ рыть окопы вместо стрелковой и военной подготовки. Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Грицай. По его словам, так оно хотело добиться видимости множества позиций и большого числа солдат для российской воздушно-космической разведки. «Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций… Это командиры говорили. А там, где мы были — не было никого», — рассказал Грицай РИА Новости. По его словам, приезжий полковник украинских войск по фамилии Козлов объяснял свои приказы тем, что количество окопов увеличивает шансы на победу. Это подтвердил и другой украинский военнопленный Александр Павленко. Он отметил, что одна из позиций украинских войск после таких приказов достигала двух километров. Его подразделение рыло окопы на третьей или четвертой линии обороны. Ранее пленные солдаты Вооруженных сил Украины сообщили, что их практически не обучают военному делу. По их словам, некоторые бойцы были на полигоне всего один раз.

Украинское командование заставляло военных ВСУ рыть окопы вместо стрелковой и военной подготовки. Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Грицай. По его словам, так оно хотело добиться видимости множества позиций и большого числа солдат для российской воздушно-космической разведки. «Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций… Это командиры говорили. А там, где мы были — не было никого», — рассказал Грицай РИА Новости. По его словам, приезжий полковник украинских войск по фамилии Козлов объяснял свои приказы тем, что количество окопов увеличивает шансы на победу. Это подтвердил и другой украинский военнопленный Александр Павленко. Он отметил, что одна из позиций украинских войск после таких приказов достигала двух километров. Его подразделение рыло окопы на третьей или четвертой линии обороны. Ранее пленные солдаты Вооруженных сил Украины сообщили, что их практически не обучают военному делу. По их словам, некоторые бойцы были на полигоне всего один раз.