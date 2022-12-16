ЕС ввел санкции против российских министров Фалькова, Куренкова и Кравцова

16 декабря 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Ранее Евросоюз, объявил о вступлении в силу нового пакета санкций против РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ряд российских министров, включая министров культуры, просвещения, науки и образования, глав Минтруда, МЧС, минюста и других, попали под действие девятого пакета санкций ЕС. Эта информация содержится в Официальном журнале Европейского союза. Санкции направлены против вице-премьера Татьяны Голиковой, главы МЧС Александра Куренкова, главы минкульта Ольги Любимовой, министров просвещения Сергея Кравцова и науки Валерия Фалькова. Под ограничения также попали министр природных ресурсов Александр Козлов, министр Труда Антон Котяков, министр юстиции Константин Чуйченко, следует из документа . Указанным лица запрещают въезд на территорию ЕС. Кроме того, их активы считаются замороженными на европейской территории. ЕС официально объявил о вступлении в силу нового пакета санкций против России 16 декабря. Это уже девятый по счету пакет. Согласно документу, среди прочих ограничений присутствует приостановка действия лицензий на вещание четырех главных телеканалов РФ. Кроме того, санкции вводят запрет на экспорт авиационных и связанных с космической промышленностью товаров и технологий. Также будет введен запрет на прямой экспорт беспилотных двигателей в Россию. РФ начала спецоперацию на Украине в феврале после того, как соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путина. После этого западные страны ужесточили санкционное давление на РФ. В числе ограничений — введение потолка цен на нефть из России. Теперь ее стоимость не должна превышать 60 долларов за баррель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ряд российских министров, включая министров культуры, просвещения, науки и образования, глав Минтруда, МЧС, минюста и других, попали под действие девятого пакета санкций ЕС. Эта информация содержится в Официальном журнале Европейского союза. Санкции направлены против вице-премьера Татьяны Голиковой, главы МЧС Александра Куренкова, главы минкульта Ольги Любимовой, министров просвещения Сергея Кравцова и науки Валерия Фалькова. Под ограничения также попали министр природных ресурсов Александр Козлов, министр Труда Антон Котяков, министр юстиции Константин Чуйченко, следует из документа. Указанным лица запрещают въезд на территорию ЕС. Кроме того, их активы считаются замороженными на европейской территории. ЕС официально объявил о вступлении в силу нового пакета санкций против России 16 декабря. Это уже девятый по счету пакет. Согласно документу, среди прочих ограничений присутствует приостановка действия лицензий на вещание четырех главных телеканалов РФ. Кроме того, санкции вводят запрет на экспорт авиационных и связанных с космической промышленностью товаров и технологий. Также будет введен запрет на прямой экспорт беспилотных двигателей в Россию. РФ начала спецоперацию на Украине в феврале после того, как соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путина. После этого западные страны ужесточили санкционное давление на РФ. В числе ограничений — введение потолка цен на нефть из России. Теперь ее стоимость не должна превышать 60 долларов за баррель.