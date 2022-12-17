Журналистка из Канады обвинила Киев в геноциде против населения Донбасса

17 декабря 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде к жителям Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия Киева против русскоговорящих мирных жителей Донбасса — геноцид. Об этом заявила канадская журналистка Ева Барлет. «Я и мои коллеги документируем преступления Украины против мирных граждан Донбасса. Это важно, чтобы в итоге Украину привлекли к ответственности за эти военные преступления», — сообщает Ева Барлет на видеоконференции, которая велась на youtube-канале « Schiller Institute ». Журналистку возмутили обстрелы Киева городов Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что жители многих регионов Украины сообщают о взрывах, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Также агентство рассказывало, что Вооруженные силы Украины, засылая диверсантов через Червоную Диброву в ЛНР, ставят задачу разведки местности перед попыткой наступления с севера на Луганск. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Действия Киева против русскоговорящих мирных жителей Донбасса — геноцид. Об этом заявила канадская журналистка Ева Барлет. «Я и мои коллеги документируем преступления Украины против мирных граждан Донбасса. Это важно, чтобы в итоге Украину привлекли к ответственности за эти военные преступления», — сообщает Ева Барлет на видеоконференции, которая велась на youtube-канале «Schiller Institute». Журналистку возмутили обстрелы Киева городов Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что жители многих регионов Украины сообщают о взрывах, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Также агентство рассказывало, что Вооруженные силы Украины, засылая диверсантов через Червоную Диброву в ЛНР, ставят задачу разведки местности перед попыткой наступления с севера на Луганск. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.