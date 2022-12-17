Журналистка из Канады обвинила Киев в геноциде против населения Донбасса

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Болельщики на Никольской и Красной площади. Москва, канадский флаг, флаг канады
Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде к жителям Донбасса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Действия Киева против русскоговорящих мирных жителей Донбасса — геноцид. Об этом заявила канадская журналистка Ева Барлет.

«Я и мои коллеги документируем преступления Украины против мирных граждан Донбасса. Это важно, чтобы в итоге Украину привлекли к ответственности за эти военные преступления», — сообщает Ева Барлет на видеоконференции, которая велась на youtube-канале «Schiller Institute». Журналистку возмутили обстрелы Киева городов Донбасса.

Ранее URA.RU сообщало, что жители многих регионов Украины сообщают о взрывах, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Также агентство рассказывало, что Вооруженные силы Украины, засылая диверсантов через Червоную Диброву в ЛНР, ставят задачу разведки местности перед попыткой наступления с севера на Луганск.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Действия Киева против русскоговорящих мирных жителей Донбасса — геноцид. Об этом заявила канадская журналистка Ева Барлет. «Я и мои коллеги документируем преступления Украины против мирных граждан Донбасса. Это важно, чтобы в итоге Украину привлекли к ответственности за эти военные преступления», — сообщает Ева Барлет на видеоконференции, которая велась на youtube-канале «Schiller Institute». Журналистку возмутили обстрелы Киева городов Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что жители многих регионов Украины сообщают о взрывах, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Также агентство рассказывало, что Вооруженные силы Украины, засылая диверсантов через Червоную Диброву в ЛНР, ставят задачу разведки местности перед попыткой наступления с севера на Луганск. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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