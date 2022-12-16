Вашингтон разрешил ВСУ атаковать Крым, жители Украины пожаловались на обстрелы: главное к вечеру 16 декабря

16 декабря 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Жители многих регионов Украины пожаловались на взрывы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США дали согласие украинской армии на боевые операции в Крыму. Жители многих регионов Украины пожаловались на взрывы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 16 декабря. В Белом доме заявили, что время для начала мирных переговоров по Украине еще не наступило. В США желают подвести Украину к переговорам в максимально выгодной позиции.

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США дали согласие украинской армии на боевые операции в Крыму. Жители многих регионов Украины пожаловались на взрывы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 16 декабря.