Вашингтон разрешил ВСУ атаковать Крым, жители Украины пожаловались на обстрелы: главное к вечеру 16 декабря

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, полигон еланский, зенитная установка зу23, подготовка мобилизованных
Жители многих регионов Украины пожаловались на взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США дали согласие украинской армии на боевые операции в Крыму. Жители многих регионов Украины пожаловались на взрывы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 16 декабря.

  • В Белом доме заявили, что время для начала мирных переговоров по Украине еще не наступило. В США желают подвести Украину к переговорам в максимально выгодной позиции.
  • Вашингтон дал прямое разрешение ВСУ проводить военные операции в Крыму. По мнению представителя Белого дома Джона Кирби, это объясняется тем, что украинцы считают полуостров совей территорией.
  • Вооруженные силы Украины, засылая диверсантов через Червоную Диброву в ЛНР, ставят задачу разведки местности перед попыткой наступления с севера на Луганск. Об этом сообщает Пятый канал.
  • Глава Харькова Игорь Терехов констатировал масштабные разрушения в энергетической системе города. Украинская сторона обвинила в обстрелах Россию.
  • Законными военными целями на Украине является противник, а также вся его военная техника. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
  • По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Жители многих регионов Украины сообщили о взрывах. Позже «Укрэнерго» объявил режим системной аварии, который повлек за собой наступление чрезвычайной ситуации по всей стране.
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США дали согласие украинской армии на боевые операции в Крыму. Жители многих регионов Украины пожаловались на взрывы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 16 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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