Жители многих регионов Украины пожаловались на взрывы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США дали согласие украинской армии на боевые операции в Крыму. Жители многих регионов Украины пожаловались на взрывы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 16 декабря.
- В Белом доме заявили, что время для начала мирных переговоров по Украине еще не наступило. В США желают подвести Украину к переговорам в максимально выгодной позиции.
- Вашингтон дал прямое разрешение ВСУ проводить военные операции в Крыму. По мнению представителя Белого дома Джона Кирби, это объясняется тем, что украинцы считают полуостров совей территорией.
- Вооруженные силы Украины, засылая диверсантов через Червоную Диброву в ЛНР, ставят задачу разведки местности перед попыткой наступления с севера на Луганск. Об этом сообщает Пятый канал.
- Глава Харькова Игорь Терехов констатировал масштабные разрушения в энергетической системе города. Украинская сторона обвинила в обстрелах Россию.
- Законными военными целями на Украине является противник, а также вся его военная техника. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
- По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Жители многих регионов Украины сообщили о взрывах. Позже «Укрэнерго» объявил режим системной аварии, который повлек за собой наступление чрезвычайной ситуации по всей стране.
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