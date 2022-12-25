Ветеран ЦРУ раскрыл, чему США должны поучиться у России

США должны научится вести бизнес и сотрудничать со странами Ближнего Востока, как это делает Россия. Такое мнение высказал ветеран американской разведки Пол Пиллар.
«Для расширения своего влияния США должны подражать русским в ведении бизнеса со всеми. Пока они рассматривают Ближний Восток как разделенный на друзей и врагов регион», — пишет Пол Пиллар в статье для журнала The National Interest.
Он отметил, что Москва демонстрирует умение взаимодействовать со всеми государствами, включая Израиль и Иран. Китай, по его мнению, подражает России во внешней политике на Ближнем Востоке. Подтверждением этому служит недавняя поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд. США, по словам Пиллара, так и не сделали поворот внимания с Ближнего Востока на Восточную Азию. Они остаются враждебны к Ирану и поддерживают Израиль.
Ранее сообщалось, что чиновники США и Израиля обсудили сотрудничество России с Ираном. По предположениям США, военно-техническое партнерство России и Ирана может перерасти в полномасштабное сотрудничество в сфере обороны. Также Белый дом обвинил Иран в поставках беспилотников в Россию.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
США должны научится вести бизнес и сотрудничать со странами Ближнего Востока, как это делает Россия. Такое мнение высказал ветеран американской разведки Пол Пиллар. «Для расширения своего влияния США должны подражать русским в ведении бизнеса со всеми. Пока они рассматривают Ближний Восток как разделенный на друзей и врагов регион», — пишет Пол Пиллар в статье для журнала The National Interest. Он отметил, что Москва демонстрирует умение взаимодействовать со всеми государствами, включая Израиль и Иран. Китай, по его мнению, подражает России во внешней политике на Ближнем Востоке. Подтверждением этому служит недавняя поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд. США, по словам Пиллара, так и не сделали поворот внимания с Ближнего Востока на Восточную Азию. Они остаются враждебны к Ирану и поддерживают Израиль. Ранее сообщалось, что чиновники США и Израиля обсудили сотрудничество России с Ираном. По предположениям США, военно-техническое партнерство России и Ирана может перерасти в полномасштабное сотрудничество в сфере обороны. Также Белый дом обвинил Иран в поставках беспилотников в Россию.