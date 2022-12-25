Ветеран ЦРУ раскрыл, чему США должны поучиться у России

The National Interest: США должны научиться у России сотрудничеству с Ближним Востоком

26 декабря 2022 в 04:48 Размер текста - 17 +

Политика США к некоторым странам остается враждебной, считает Пол Пиллар Фото: Александр Мамаев © URA.RU США должны научится вести бизнес и сотрудничать со странами Ближнего Востока, как это делает Россия. Такое мнение высказал ветеран американской разведки Пол Пиллар. «Для расширения своего влияния США должны подражать русским в ведении бизнеса со всеми. Пока они рассматривают Ближний Восток как разделенный на друзей и врагов регион», — пишет Пол Пиллар в статье для журнала The National Interest . Он отметил, что Москва демонстрирует умение взаимодействовать со всеми государствами, включая Израиль и Иран. Китай, по его мнению, подражает России во внешней политике на Ближнем Востоке. Подтверждением этому служит недавняя поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд. США, по словам Пиллара, так и не сделали поворот внимания с Ближнего Востока на Восточную Азию. Они остаются враждебны к Ирану и поддерживают Израиль. Ранее сообщалось, что чиновники США и Израиля обсудили сотрудничество России с Ираном. По предположениям США, военно-техническое партнерство России и Ирана может перерасти в полномасштабное сотрудничество в сфере обороны. Также Белый дом обвинил Иран в поставках беспилотников в Россию.

США должны научится вести бизнес и сотрудничать со странами Ближнего Востока, как это делает Россия. Такое мнение высказал ветеран американской разведки Пол Пиллар. «Для расширения своего влияния США должны подражать русским в ведении бизнеса со всеми. Пока они рассматривают Ближний Восток как разделенный на друзей и врагов регион», — пишет Пол Пиллар в статье для журнала The National Interest. Он отметил, что Москва демонстрирует умение взаимодействовать со всеми государствами, включая Израиль и Иран. Китай, по его мнению, подражает России во внешней политике на Ближнем Востоке. Подтверждением этому служит недавняя поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд. США, по словам Пиллара, так и не сделали поворот внимания с Ближнего Востока на Восточную Азию. Они остаются враждебны к Ирану и поддерживают Израиль. Ранее сообщалось, что чиновники США и Израиля обсудили сотрудничество России с Ираном. По предположениям США, военно-техническое партнерство России и Ирана может перерасти в полномасштабное сотрудничество в сфере обороны. Также Белый дом обвинил Иран в поставках беспилотников в Россию.