США настраивают против РФ главного врага Ирана

Белый дом: чиновники США и Израиля обсудили сотрудничество РФ с Ираном

23 декабря 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

США считают, что Иран поставляет РФ вооружение, получая взамен военные технологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Советник президента США по нацбезопасности Джейк Саливан обсудил с израильским коллегой Эялем Хулатой военно-техническое сотрудничество между РФ и Ираном. США считают, что Иран поставляет РФ вооружение, получая взамен военные технологии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома на официальном сайте. «РФ и Иран обсудили растущее сотрудничество в военной сфере, включая поставки оружия взамен предоставления военных технологий», — говорится в сообщении . Стороны заявили, что не позволят Ирану получить ядерное оружие. Салливан и Хулата также обсудили экономические санкции, которые были введены против Ирана. А также сотрудничество между американскими и израильскими военными и оценили возможности для расширения интеграции Израиля на Ближний Восток в сферах безопасности и экономики. Ранее сообщалось, что военно-техническое партнерство России и Ирана, по предположениям США, может перерасти в полномасштабное сотрудничество в сфере обороны. Также Белый дом обвинил Иран в поставках беспилотников в Россию. Однако в Совбезе ООН также не смогли представить каких-либо доказательств поставок беспилотников РФ со стороны Ирана. Кроме того, РФ заинтересована в сотрудничестве с Ираном по газотурбинным технологиям, об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, слова которого приводит RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Саливан обсудил с израильским коллегой Эялем Хулатой военно-техническое сотрудничество между РФ и Ираном. США считают, что Иран поставляет РФ вооружение, получая взамен военные технологии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома на официальном сайте. «РФ и Иран обсудили растущее сотрудничество в военной сфере, включая поставки оружия взамен предоставления военных технологий», — говорится в сообщении. Стороны заявили, что не позволят Ирану получить ядерное оружие. Салливан и Хулата также обсудили экономические санкции, которые были введены против Ирана. А также сотрудничество между американскими и израильскими военными и оценили возможности для расширения интеграции Израиля на Ближний Восток в сферах безопасности и экономики. Ранее сообщалось, что военно-техническое партнерство России и Ирана, по предположениям США, может перерасти в полномасштабное сотрудничество в сфере обороны. Также Белый дом обвинил Иран в поставках беспилотников в Россию. Однако в Совбезе ООН также не смогли представить каких-либо доказательств поставок беспилотников РФ со стороны Ирана. Кроме того, РФ заинтересована в сотрудничестве с Ираном по газотурбинным технологиям, об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, слова которого приводит RT.