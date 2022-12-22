США настраивают против РФ главного врага Ирана

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Саливан обсудил с израильским коллегой Эялем Хулатой военно-техническое сотрудничество между РФ и Ираном. США считают, что Иран поставляет РФ вооружение, получая взамен военные технологии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома на официальном сайте.
«РФ и Иран обсудили растущее сотрудничество в военной сфере, включая поставки оружия взамен предоставления военных технологий», — говорится в сообщении. Стороны заявили, что не позволят Ирану получить ядерное оружие.
Салливан и Хулата также обсудили экономические санкции, которые были введены против Ирана. А также сотрудничество между американскими и израильскими военными и оценили возможности для расширения интеграции Израиля на Ближний Восток в сферах безопасности и экономики.
Ранее сообщалось, что военно-техническое партнерство России и Ирана, по предположениям США, может перерасти в полномасштабное сотрудничество в сфере обороны. Также Белый дом обвинил Иран в поставках беспилотников в Россию. Однако в Совбезе ООН также не смогли представить каких-либо доказательств поставок беспилотников РФ со стороны Ирана. Кроме того, РФ заинтересована в сотрудничестве с Ираном по газотурбинным технологиям, об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, слова которого приводит RT.
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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Саливан обсудил с израильским коллегой Эялем Хулатой военно-техническое сотрудничество между РФ и Ираном. США считают, что Иран поставляет РФ вооружение, получая взамен военные технологии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома на официальном сайте. «РФ и Иран обсудили растущее сотрудничество в военной сфере, включая поставки оружия взамен предоставления военных технологий», — говорится в сообщении. Стороны заявили, что не позволят Ирану получить ядерное оружие. Салливан и Хулата также обсудили экономические санкции, которые были введены против Ирана. А также сотрудничество между американскими и израильскими военными и оценили возможности для расширения интеграции Израиля на Ближний Восток в сферах безопасности и экономики. Ранее сообщалось, что военно-техническое партнерство России и Ирана, по предположениям США, может перерасти в полномасштабное сотрудничество в сфере обороны. Также Белый дом обвинил Иран в поставках беспилотников в Россию. Однако в Совбезе ООН также не смогли представить каких-либо доказательств поставок беспилотников РФ со стороны Ирана. Кроме того, РФ заинтересована в сотрудничестве с Ираном по газотурбинным технологиям, об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, слова которого приводит RT.