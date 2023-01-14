Многодетная мать из Мурманска просит отправить ее на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Многодетную мать из Мурманска не отпускают на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Многодетная мать из Мурманской области Светлана Парная обратилась к губернатору региона с просьбой отправить ее в зону специальной военной операции. Об этом она рассказала в интервью MK.RU.

«В марте в нашем регионе стали формироваться добровольные дружины на СВО. Я написала заявление, что хочу пойти добровольцем. На тот момент я оказалась второй женщиной из нашего региона, которая изъявила такое желание», — рассказала Светлана Парная MK.RU. Ей отказали, потому что у нее есть несовершеннолетние дети, с которыми должен был остаться отец, добавила она.

Ранее другой россиянин был вынужден обратиться к депутату, чтобы отправиться добровольцем на фронт. Он изъявил желание стать санитаром в зоне боевых действий, но ему отказали. В Госдуме ему обещали оказать поддержку.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многодетная мать из Мурманской области Светлана Парная обратилась к губернатору региона с просьбой отправить ее в зону специальной военной операции. Об этом она рассказала в интервью MK.RU. «В марте в нашем регионе стали формироваться добровольные дружины на СВО. Я написала заявление, что хочу пойти добровольцем. На тот момент я оказалась второй женщиной из нашего региона, которая изъявила такое желание», — рассказала Светлана Парная MK.RU. Ей отказали, потому что у нее есть несовершеннолетние дети, с которыми должен был остаться отец, добавила она. Ранее другой россиянин был вынужден обратиться к депутату, чтобы отправиться добровольцем на фронт. Он изъявил желание стать санитаром в зоне боевых действий, но ему отказали. В Госдуме ему обещали оказать поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...