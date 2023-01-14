Многодетная мать из Мурманска просит отправить ее на фронт

Многодетная мать из Мурманской области Светлана Парная обратилась к губернатору региона с просьбой отправить ее в зону специальной военной операции. Об этом она рассказала в интервью MK.RU.
«В марте в нашем регионе стали формироваться добровольные дружины на СВО. Я написала заявление, что хочу пойти добровольцем. На тот момент я оказалась второй женщиной из нашего региона, которая изъявила такое желание», — рассказала Светлана Парная MK.RU. Ей отказали, потому что у нее есть несовершеннолетние дети, с которыми должен был остаться отец, добавила она.
Ранее другой россиянин был вынужден обратиться к депутату, чтобы отправиться добровольцем на фронт. Он изъявил желание стать санитаром в зоне боевых действий, но ему отказали. В Госдуме ему обещали оказать поддержку.
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Многодетная мать из Мурманской области Светлана Парная обратилась к губернатору региона с просьбой отправить ее в зону специальной военной операции. Об этом она рассказала в интервью MK.RU. «В марте в нашем регионе стали формироваться добровольные дружины на СВО. Я написала заявление, что хочу пойти добровольцем. На тот момент я оказалась второй женщиной из нашего региона, которая изъявила такое желание», — рассказала Светлана Парная MK.RU. Ей отказали, потому что у нее есть несовершеннолетние дети, с которыми должен был остаться отец, добавила она. Ранее другой россиянин был вынужден обратиться к депутату, чтобы отправиться добровольцем на фронт. Он изъявил желание стать санитаром в зоне боевых действий, но ему отказали. В Госдуме ему обещали оказать поддержку.