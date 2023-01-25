Британцы разнесли Зеленского из-за новой просьбы к НАТО о поставках оружия

Читатели британского таблоида Daily Mail возмутились из-за очередной просьбы президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО о поставках самолетов и ракет дальнего радиуса действия. Свое негодование они выразили в комментариях к соответствующей новости.
«Его требования бесконечны, и каждое из них приближает нас к мировой войне. Это похоже на его план, вовлечь каждую страну в его региональную войну, пока мы все не будем уничтожены», — написал в комментариях пользователь с ником SharFR. «Хватит! Это не интересы Британии…», — возмутился пользователь Duke Highwalker. Brebern добавил, что Зеленский разоружает НАТО. «Весь комплект, который он получит, будет уничтожен», — отметил он. «Запад делает из Зеленского миллиардера, а он смеется над нами», — заключил пользователь Lancaster George. «Где заканчивается это дай мне, дай мне, дай мне?» — написал indygirl78.
В среду Зеленский выступил с требованием к западным странам. По мнению политика, члены Североатлантического альянса должны начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолетов и ракет. Ранее Запад одобрил передачу танков. Так, ФРГ отправит на Украину 14 Leopard 2. Также Киев получит 31 танк Abrams от США. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.
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Читатели британского таблоида Daily Mail возмутились из-за очередной просьбы президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО о поставках самолетов и ракет дальнего радиуса действия. Свое негодование они выразили в комментариях к соответствующей новости. «Его требования бесконечны, и каждое из них приближает нас к мировой войне. Это похоже на его план, вовлечь каждую страну в его региональную войну, пока мы все не будем уничтожены», — написал в комментариях пользователь с ником SharFR. «Хватит! Это не интересы Британии…», — возмутился пользователь Duke Highwalker. Brebern добавил, что Зеленский разоружает НАТО. «Весь комплект, который он получит, будет уничтожен», — отметил он. «Запад делает из Зеленского миллиардера, а он смеется над нами», — заключил пользователь Lancaster George. «Где заканчивается это дай мне, дай мне, дай мне?» — написал indygirl78. В среду Зеленский выступил с требованием к западным странам. По мнению политика, члены Североатлантического альянса должны начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолетов и ракет. Ранее Запад одобрил передачу танков. Так, ФРГ отправит на Украину 14 Leopard 2. Также Киев получит 31 танк Abrams от США. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.