Путин приказал защитить регионы РФ от ВСУ: главное к вечеру 1 февраля

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ВС РФ создали новую линию обороны в Запорожье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ не допускать обстрелов российских регионов со стороны ВСУ. Также глава государства заявил о необходимости проведения работы по возмещению ущерба граждан РФ, которые подверглись ударам со стороны Украины. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 февраля.

  • Президент РФ заявил, что недопущение обстрелов ВСУ российских регионов является задачей Министерства обороны. Слова главы государства приводит Кремлевский пул в своем telegram-канале.
  • Российский лидер заявил, что необходимо провести работу по возмещению ущерба граждан России, пострадавших от ударов ВСУ. По его словам, нужно оказать помощь россиянам, потерявшим дома и другое имущество.
  • ВСУ нанесли ракетный удар с помощью тактического комплекса «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По данным Mash, ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков». В результате инцидента на НПС пропало электричество.
  • В Кремле положительно отнеслись к идее давать вознаграждения за уничтожение западных танков, предоставленных Киеву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой метод поспособствует достижению Россией своих целей в СВО.
  • Боец ВСУ Дмитрий Подворчанский, возглавляющий разведподразделение в «Днепре-1», признал эффективность ВС РФ в Донбассе. По его словам, российская армия постоянно меняет свою стратегию, из-за чего украинским военным приходится тяжело на поле боя. Его слова приводит BBC.
  • Российские войска создали новую линию обороны в Запорожской области. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, линия обороны постоянно дополняется и формируется с учетом освобожденных территорий.
  • США готовятся передать Украине пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов. В него также могут войти ракеты большей дальности, передает Reuters.
  • Российские бойцы заняли выгодные позиции на донецком направлении. В Минобороны также сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Пятый канал.

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Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ не допускать обстрелов российских регионов со стороны ВСУ. Также глава государства заявил о необходимости проведения работы по возмещению ущерба граждан РФ, которые подверглись ударам со стороны Украины. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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