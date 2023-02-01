Путин приказал защитить регионы РФ от ВСУ: главное к вечеру 1 февраля

ВС РФ создали новую линию обороны в Запорожье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ не допускать обстрелов российских регионов со стороны ВСУ. Также глава государства заявил о необходимости проведения работы по возмещению ущерба граждан РФ, которые подверглись ударам со стороны Украины. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 февраля.
- Президент РФ заявил, что недопущение обстрелов ВСУ российских регионов является задачей Министерства обороны. Слова главы государства приводит Кремлевский пул в своем telegram-канале.
- Российский лидер заявил, что необходимо провести работу по возмещению ущерба граждан России, пострадавших от ударов ВСУ. По его словам, нужно оказать помощь россиянам, потерявшим дома и другое имущество.
- ВСУ нанесли ракетный удар с помощью тактического комплекса «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По данным Mash, ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков». В результате инцидента на НПС пропало электричество.
- В Кремле положительно отнеслись к идее давать вознаграждения за уничтожение западных танков, предоставленных Киеву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой метод поспособствует достижению Россией своих целей в СВО.
- Боец ВСУ Дмитрий Подворчанский, возглавляющий разведподразделение в «Днепре-1», признал эффективность ВС РФ в Донбассе. По его словам, российская армия постоянно меняет свою стратегию, из-за чего украинским военным приходится тяжело на поле боя. Его слова приводит BBC.
- Российские войска создали новую линию обороны в Запорожской области. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, линия обороны постоянно дополняется и формируется с учетом освобожденных территорий.
- США готовятся передать Украине пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов. В него также могут войти ракеты большей дальности, передает Reuters.
- Российские бойцы заняли выгодные позиции на донецком направлении. В Минобороны также сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Пятый канал.
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