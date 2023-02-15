Baza: россиянину грозит 15 лет тюрьмы за диверсию и поджог патриотического баннера

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Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы Фото:

В Краснодарском крае расследуют преступление о диверсии на железной дороге и поджог патриотического баннера. По подозрению в совершении этих преступлений задержан 18-летний парень. Которому грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает издание Baza.

«По версии следствия, еще в 2022 году Леон Д. из города Гулькевичи задумал поджог поста секционирования контактной сети между городами Армавир и Курганинск. Это такая электротехническая установка для защиты контактной сети от токов короткого замыкания. Для поджога парень замешал четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и рано утром 4 сентября прибыл к мосту, после чего кинул „коктейли“ в пост», — приводит подробности Baza.

После того как Леона задержали 1 декабря, он признался еще в одном правонарушении. Рассказав о том, что летом поджег баннер «Своих не бросаем», размещенный на фасаде комплекса «Звездный» в Гулькевичах. В январе на подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 281 УК РФ «Диверсия». В случае признания его виновным, ему назначат наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

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В Краснодарском крае расследуют преступление о диверсии на железной дороге и поджог патриотического баннера. По подозрению в совершении этих преступлений задержан 18-летний парень. Которому грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает издание Baza. «По версии следствия, еще в 2022 году Леон Д. из города Гулькевичи задумал поджог поста секционирования контактной сети между городами Армавир и Курганинск. Это такая электротехническая установка для защиты контактной сети от токов короткого замыкания. Для поджога парень замешал четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и рано утром 4 сентября прибыл к мосту, после чего кинул „коктейли“ в пост», — приводит подробности Baza. После того как Леона задержали 1 декабря, он признался еще в одном правонарушении. Рассказав о том, что летом поджег баннер «Своих не бросаем», размещенный на фасаде комплекса «Звездный» в Гулькевичах. В январе на подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 281 УК РФ «Диверсия». В случае признания его виновным, ему назначат наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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