Baza: россиянину грозит 15 лет тюрьмы за диверсию и поджог патриотического баннера

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Краснодарском крае расследуют преступление о диверсии на железной дороге и поджог патриотического баннера. По подозрению в совершении этих преступлений задержан 18-летний парень. Которому грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает издание Baza.

«По версии следствия, еще в 2022 году Леон Д. из города Гулькевичи задумал поджог поста секционирования контактной сети между городами Армавир и Курганинск. Это такая электротехническая установка для защиты контактной сети от токов короткого замыкания. Для поджога парень замешал четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и рано утром 4 сентября прибыл к мосту, после чего кинул „коктейли“ в пост», — приводит подробности Baza.

После того как Леона задержали 1 декабря, он признался еще в одном правонарушении. Рассказав о том, что летом поджег баннер «Своих не бросаем», размещенный на фасаде комплекса «Звездный» в Гулькевичах. В январе на подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 281 УК РФ «Диверсия». В случае признания его виновным, ему назначат наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.