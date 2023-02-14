Военный эксперт Кнутов: ВСУ выдают мобилизованным палки из-за нехватки автоматов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, шеврон, ВСУ
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что из-за нехватки оружия украинцам приходится учиться на палках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные украинцы вынуждены тренироваться с помощью прутьев и палок, потому что им не хватает оружия. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«У них нет учебных автоматов и нет боевых автоматов для тренировок. Это говорит о том, что не хватает оружия в вооруженных формированиях, поэтому вместо автоматов выдают ветки», — рассказал Юрий Кнутов Пятому каналу. Он отметил, что ценность такого «оружия» при обучении очень низкая: палки плохо имитируют автоматы.

Американский эксперт Джордж Фридман ранее рассказал о слабости украинской армии. Он считает, что она заключается в отсутствии дальнобойных ракет. Фридман предположил, что это приведет к проигрышу Украины.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мобилизованные украинцы вынуждены тренироваться с помощью прутьев и палок, потому что им не хватает оружия. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «У них нет учебных автоматов и нет боевых автоматов для тренировок. Это говорит о том, что не хватает оружия в вооруженных формированиях, поэтому вместо автоматов выдают ветки», — рассказал Юрий Кнутов Пятому каналу. Он отметил, что ценность такого «оружия» при обучении очень низкая: палки плохо имитируют автоматы. Американский эксперт Джордж Фридман ранее рассказал о слабости украинской армии. Он считает, что она заключается в отсутствии дальнобойных ракет. Фридман предположил, что это приведет к проигрышу Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...