Военный эксперт Кнутов: ВСУ выдают мобилизованным палки из-за нехватки автоматов. Видео

14 февраля 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что из-за нехватки оружия украинцам приходится учиться на палках Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные украинцы вынуждены тренироваться с помощью прутьев и палок, потому что им не хватает оружия. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «У них нет учебных автоматов и нет боевых автоматов для тренировок. Это говорит о том, что не хватает оружия в вооруженных формированиях, поэтому вместо автоматов выдают ветки», — рассказал Юрий Кнутов Пятому каналу. Он отметил, что ценность такого «оружия» при обучении очень низкая: палки плохо имитируют автоматы. Американский эксперт Джордж Фридман ранее рассказал о слабости украинской армии. Он считает, что она заключается в отсутствии дальнобойных ракет. Фридман предположил, что это приведет к проигрышу Украины.

Мобилизованные украинцы вынуждены тренироваться с помощью прутьев и палок, потому что им не хватает оружия. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «У них нет учебных автоматов и нет боевых автоматов для тренировок. Это говорит о том, что не хватает оружия в вооруженных формированиях, поэтому вместо автоматов выдают ветки», — рассказал Юрий Кнутов Пятому каналу. Он отметил, что ценность такого «оружия» при обучении очень низкая: палки плохо имитируют автоматы. Американский эксперт Джордж Фридман ранее рассказал о слабости украинской армии. Он считает, что она заключается в отсутствии дальнобойных ракет. Фридман предположил, что это приведет к проигрышу Украины.