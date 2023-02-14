Мобилизованные украинцы вынуждены тренироваться с помощью прутьев и палок, потому что им не хватает оружия. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«У них нет учебных автоматов и нет боевых автоматов для тренировок. Это говорит о том, что не хватает оружия в вооруженных формированиях, поэтому вместо автоматов выдают ветки», — рассказал Юрий Кнутов Пятому каналу. Он отметил, что ценность такого «оружия» при обучении очень низкая: палки плохо имитируют автоматы.
Американский эксперт Джордж Фридман ранее рассказал о слабости украинской армии. Он считает, что она заключается в отсутствии дальнобойных ракет. Фридман предположил, что это приведет к проигрышу Украины.
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Мобилизованные украинцы вынуждены тренироваться с помощью прутьев и палок, потому что им не хватает оружия. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «У них нет учебных автоматов и нет боевых автоматов для тренировок. Это говорит о том, что не хватает оружия в вооруженных формированиях, поэтому вместо автоматов выдают ветки», — рассказал Юрий Кнутов Пятому каналу. Он отметил, что ценность такого «оружия» при обучении очень низкая: палки плохо имитируют автоматы. Американский эксперт Джордж Фридман ранее рассказал о слабости украинской армии. Он считает, что она заключается в отсутствии дальнобойных ракет. Фридман предположил, что это приведет к проигрышу Украины.