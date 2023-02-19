Боррель: Украина не сможет вступить в ЕС без выполнения всех требований

Украина имеет возможность вступить в Евросоюз (ЕС), но только после выполнения определенных требований. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Украина вступит в ЕС только после выполнения определенных требований», — передает слова Борреля официальный сайт конференции. Он добавил, что вступление Украины в европейское сообщество приветствуется, но это не произойдет в одночасье.
Ранее американский политолог Роберт Каплан заявил, что вступление Украины в Евросоюз может иметь свои негативные последствия, которые будут заключаться в усложнении взаимоотношений между членами организации. Последний саммит, на котором обсуждалось будущее вступление украинского государство в ЕС не дал оптимистичных результатов для властей Украины, передает «Царьград».
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