Боррель: Украина не сможет вступить в ЕС без выполнения всех требований

19 февраля 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Украина вступит в ЕС только после выполнения обязательных требований, заявил Жозеп Боррель Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украина имеет возможность вступить в Евросоюз (ЕС), но только после выполнения определенных требований. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности. «Украина вступит в ЕС только после выполнения определенных требований», — передает слова Борреля официальный сайт конференции. Он добавил, что вступление Украины в европейское сообщество приветствуется, но это не произойдет в одночасье. Ранее американский политолог Роберт Каплан заявил, что вступление Украины в Евросоюз может иметь свои негативные последствия, которые будут заключаться в усложнении взаимоотношений между членами организации. Последний саммит, на котором обсуждалось будущее вступление украинского государство в ЕС не дал оптимистичных результатов для властей Украины, передает «Царьград».

Украина имеет возможность вступить в Евросоюз (ЕС), но только после выполнения определенных требований. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности. «Украина вступит в ЕС только после выполнения определенных требований», — передает слова Борреля официальный сайт конференции. Он добавил, что вступление Украины в европейское сообщество приветствуется, но это не произойдет в одночасье. Ранее американский политолог Роберт Каплан заявил, что вступление Украины в Евросоюз может иметь свои негативные последствия, которые будут заключаться в усложнении взаимоотношений между членами организации. Последний саммит, на котором обсуждалось будущее вступление украинского государство в ЕС не дал оптимистичных результатов для властей Украины, передает «Царьград».