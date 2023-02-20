Global Times: Европа погрязла в ненависти и антагонизме к России

20 февраля 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Разногласия среди стран ЕС создают хаос во всем мире, заявил Чжан Хун Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Евросоюза погрязли в ненависти к России. Об этом заявил младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун. По его словам, странам, которые вовлечены в украинский конфликт, не удается прийти к консенсусу, и эти разногласия приводят к хаосу во всем мире. «Европа сейчас погрязла в иррациональной ненависти и антагонизме против России», — заявил Чжан Хун. Его слова приводит Global Times . Он также подчеркнул, что государства, которые вовлечены в конфликт на Украине никак не могут прийти к консенсусу. В итоге все их разногласия создают во всем мире хаос. По словам эксперта, Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая 17 февраля, была направлена на безопасность Евросоюза. При этом страны ЕС не дали российской стороне участвовать в мероприятии. После начала спецоперации отношение к России во многих странах резко ухудшилось. Граждане РФ начали активно жаловаться на дискриминацию за рубежом. Россияне заявляли, что им отказываются сдавать жилье и вовсе стараются не разговаривать на улице, напоминает телеканал 360.

Страны Евросоюза погрязли в ненависти к России. Об этом заявил младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун. По его словам, странам, которые вовлечены в украинский конфликт, не удается прийти к консенсусу, и эти разногласия приводят к хаосу во всем мире. «Европа сейчас погрязла в иррациональной ненависти и антагонизме против России», — заявил Чжан Хун. Его слова приводит Global Times. Он также подчеркнул, что государства, которые вовлечены в конфликт на Украине никак не могут прийти к консенсусу. В итоге все их разногласия создают во всем мире хаос. По словам эксперта, Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая 17 февраля, была направлена на безопасность Евросоюза. При этом страны ЕС не дали российской стороне участвовать в мероприятии. После начала спецоперации отношение к России во многих странах резко ухудшилось. Граждане РФ начали активно жаловаться на дискриминацию за рубежом. Россияне заявляли, что им отказываются сдавать жилье и вовсе стараются не разговаривать на улице, напоминает телеканал 360.