Диетолог рассказал реально ли сбросить вес, соблюдая пост

Диетолог Бережная: при соблюдении поста человеку трудно похудеть

04 марта 2023 в 08:52 Размер текста - 17 +

При соблюдении поста калорийность пищи не снижается, заявила Ирина Бережная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ограничение в употреблении жиров и белков во время поста приводит к увеличению употребления обычных углеводов, что оставляет калорийность пищи на прежнем уровне и не позволяет надеяться на сброс веса. Об этом рассказала диетолог Ирина Бережная. «Практика показывает, что пост не помогает похудеть», — передает слова Бережной радио Sputnik. Она добавила, что при сокращении употребления животных жиров и белковых продуктов во время поста организм начинает испытывать нехватку энергии, которая компенсируется увеличением использования в рационе большого количества простых углеводов. Все это не позволяет снизить калорийность пищи и сбросить вес, а после окончания поста человек возвращается к привычной еде в еще больших количествах, что приводит к дополнительному набору веса, заключила диетолог. Ранее врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Наталия Тананакина назвала яйца и орехи в числе тех продуктов, которые помогут сбросить вес. Также похудеть помогают такие занятия, как ходьба, катание на лыжах, коньках или сноуборде, передают «Дни.ру».

Ограничение в употреблении жиров и белков во время поста приводит к увеличению употребления обычных углеводов, что оставляет калорийность пищи на прежнем уровне и не позволяет надеяться на сброс веса. Об этом рассказала диетолог Ирина Бережная. «Практика показывает, что пост не помогает похудеть», — передает слова Бережной радио Sputnik. Она добавила, что при сокращении употребления животных жиров и белковых продуктов во время поста организм начинает испытывать нехватку энергии, которая компенсируется увеличением использования в рационе большого количества простых углеводов. Все это не позволяет снизить калорийность пищи и сбросить вес, а после окончания поста человек возвращается к привычной еде в еще больших количествах, что приводит к дополнительному набору веса, заключила диетолог. Ранее врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Наталия Тананакина назвала яйца и орехи в числе тех продуктов, которые помогут сбросить вес. Также похудеть помогают такие занятия, как ходьба, катание на лыжах, коньках или сноуборде, передают «Дни.ру».