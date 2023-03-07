Десятки девушек из движения «Катюша» сдали кровь для участников СВО

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Девушки из движения «Катюша» сдают кровь для участников СВО и ждут возвращения близких (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Десятки девушек из движения дочерей офицеров «Катюша» сдали кровь для участников спецоперации в преддверии 8 марта. Об этом рассказали в пресс-службе движения.

«Мы предлагаем всем приближать ее [победу — прим. URA.RU] вместе. Просим писать письма, записывать ролики, сдавать кровь, делать еще сотни и тысячи маленьких дел, из которых сложится наше общее дело», — приводит пресс-служба слова участницы движения дочерей офицеров «Катюша» Анастасии Андоновой.

Участницы из «Катюша» подчеркивают, что в преддверии Международного женского дня им нужен только один подарок — здоровье их мужчин, которые в настоящий момент участвуют в специальной операции. Помимо донорства, девушки из движения также подготовили праздничный ролик и прочитали письмо поэтессы Елены Ширман. Свое произведение поэтесса написала в 1941 году от имени всех девушек-доноров, которые сдавали кровь для солдат.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В операции принимают участие как профессиональные военные, так и добровольцы.

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Десятки девушек из движения дочерей офицеров «Катюша» сдали кровь для участников спецоперации в преддверии 8 марта. Об этом рассказали в пресс-службе движения. «Мы предлагаем всем приближать ее [победу — прим. URA.RU] вместе. Просим писать письма, записывать ролики, сдавать кровь, делать еще сотни и тысячи маленьких дел, из которых сложится наше общее дело», — приводит пресс-служба слова участницы движения дочерей офицеров «Катюша» Анастасии Андоновой. Участницы из «Катюша» подчеркивают, что в преддверии Международного женского дня им нужен только один подарок — здоровье их мужчин, которые в настоящий момент участвуют в специальной операции. Помимо донорства, девушки из движения также подготовили праздничный ролик и прочитали письмо поэтессы Елены Ширман. Свое произведение поэтесса написала в 1941 году от имени всех девушек-доноров, которые сдавали кровь для солдат. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В операции принимают участие как профессиональные военные, так и добровольцы.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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