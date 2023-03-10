В Кремле заявили, что уехавшие в Грузию россияне не найдут там счастья

Количество покинувших страну россиян не нужно преувеличивать. Такие есть, но они не найдут счастья в чужой стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Люди уезжают, возвращаются, приезжают. <…> Я не думаю, что это тенденция, не нужно преувеличивать. <…> Такие граждане есть, они свободны в своих перемещениях. <…> Они гонятся за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшим является Родина», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что лучше искать счастья на той стороне, где нет таких народных волнений, как в Грузии.
Ранее Песков призывал россиян, которые сейчас находятся в Грузии, быть осторожными на фоне митингов и протестов в стране. Он также подчеркнул, что для РФ важна безопасность на границе между странами. В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта прошли массовые протесты против закона об иноагентах.
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