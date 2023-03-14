Зенитчик «Тайга» назвал оружие НАТО, которому сложнее всего противостоять

Зенитчик «Тайга»: среди оружия НАТО HIMARS противостоять сложнее всего

15 марта 2023 в 04:16 Размер текста - 17 +

Главный вызов для российских сил ПВО — ракеты HIMARS, заявил зенитчик с позывным Тайга Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским силам ПВО сложнее всего противостоять ракетам HIMARS, которые поставляет НАТО на Украину. Об этом рассказал командир бригады с позывным Тайга, отметив, что при этом войска РФ успешно противостоят вражескому оружию с помощью зенитно-ракетных комплексов «Бук». «Самая сложная цель — ракеты HIMARS. Но мы справляемся с ними. Все оружие, которое стоит на вооружении у натовских стран, наши комплексы успешно уничтожают», — сказал командир бригады с позывным Тайга «Известиям». По информации издания, ЗРК «Бук» сбивают самые сложные цели — ракеты, самолеты и реактивные снаряды РСЗО. По данным Минобороны РФ, только 14 марта российские ПВО перехватили 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган». После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, западные страны стали поставлять оружие и военную технику украинской стороне. Однако, по информации американского издания Newsweek, затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ. Также сообщалось, что представители Еврокомиссии изъявили желание увеличить производство боеприпасов в Европе, так как их начали беспокоить пустеющие европейские склады из-за поставок оружия на Украину.

Российским силам ПВО сложнее всего противостоять ракетам HIMARS, которые поставляет НАТО на Украину. Об этом рассказал командир бригады с позывным Тайга, отметив, что при этом войска РФ успешно противостоят вражескому оружию с помощью зенитно-ракетных комплексов «Бук». «Самая сложная цель — ракеты HIMARS. Но мы справляемся с ними. Все оружие, которое стоит на вооружении у натовских стран, наши комплексы успешно уничтожают», — сказал командир бригады с позывным Тайга «Известиям». По информации издания, ЗРК «Бук» сбивают самые сложные цели — ракеты, самолеты и реактивные снаряды РСЗО. По данным Минобороны РФ, только 14 марта российские ПВО перехватили 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган». После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, западные страны стали поставлять оружие и военную технику украинской стороне. Однако, по информации американского издания Newsweek, затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ. Также сообщалось, что представители Еврокомиссии изъявили желание увеличить производство боеприпасов в Европе, так как их начали беспокоить пустеющие европейские склады из-за поставок оружия на Украину.